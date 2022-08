बिलासपुर: जिला बिलासपुर के उपमंडल झंडूता के तहत आने वाले तुंगड़ी गांव में मंगलवार को दो युवकों के सीर खड्ड में डूबने की आशंका जताई जा रही (two youth drowning in Seer Khad) है. घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम झंडूता कुलदीप सिंह पटियाल पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान जारी है. दरअसल तुंगड़ी गांव के पास सीर खड्ड किनारे दो युवकों के कपड़े और मोबाइल मिले हैं और स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि दोनों युवक खड्ड में डूब गए हैं.

रेस्क्यू अभियान जारी: एसडीएम कुलदीप सिंह पटियाल ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस टीम और स्थानीय लोगों के सहयोग से युवकों की तलाश की जा रही (Rescue operation of two youth drowning in Seer Khad) है. उन्होंने बताया कि स्थानीय ग्रामीणों से मिली सूचना से पता चला है कि तुंगड़ी गांव के निशांत कुमार (18) और अमन कुमार (16) मंगलवार दोपहर बाद करीब दो बजे सीर खड्ड में नहाने गए थे.

खड्ड किनारे मिले कपड़े और जूते: शाम को जब वह अपने घर नहीं आए तो परिजनों ने उन्हें तलाश करना शुरू किया. ग्रामीणों ने परिजनों को बताया कि दो लड़के सीर खड्ड की ओर गए थे. सीर खड्ड किनारे युवकों के कपड़े और जूते मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल (Fear Of Drowning Of Two Youths) गई. पता चलते ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. उन्होंने बताया अंधेरा होने और सीर खड्ड का बहाव तेज होने के कारण युवकों की तलाश करना मुश्किल हो रहा था, हालांकि पानी के बहाव को दूसरी ओर करने के लिए जेसीबी और पोकलेन की मदद ली जा रही है.

खड्ड का बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा: उन्होंने बताया मंगलवार देर रात 1 बजे तक रेस्क्यू किया गया. आज बुधवार सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पानी के बहाव को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है. उन्होंने बताया कि गोताखोरों की टीम को भी नंगल से बुलाया गया (Seer Khad of Bilaspur) है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि निशांत कुमार आईटीआई बरठीं में ट्रेनिंग कर रहा है, जबकि अमन कुमार गांव जोल पलाखी कुठेड़ा अपने ननिहाल तुंगड़ी में रहता है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुनहानी में पढ़ता है.



ये भी पढ़ें: 8 साल से नहीं बना पुल तो ग्रामीणों ने PWD के अधिकारियों को बनाया बंधक, जूते की माला भी पहनाई