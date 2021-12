बिलासपुर: रविवार को बिलासपुर के कोठीपुरा (एम्स) में प्रस्तावित कार्यक्रम (tomorrow program in bilaspur aiims)को लेकर पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने 200 पुलिस जवानों की ड्यूटी (Police deployed for Bilaspur AIIMS)शहर से लेकर एम्स कोठीपुरा तक लगाई. यह पुलिस जवान यहां पर होने वाली हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए, साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी बनाया रखा जाएगा. वहीं, पूरे एम्स एरिया सहित रैली स्थल पर बम निरोधक दस्ता(Bomb disposal squad in Bilaspur) सहित डॉग स्क्वायड से पूरी सुरक्षा की गई .

बिलासपुर एसपी एसआर राणा ने बताया कि रविवार को एम्स में आयोजित कार्यक्रम को लेकर विभिन्न सेक्टरों में पूरे शहर में बांटा गया है. इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार को एम्स की सुरक्षा व ट्रैफिक का जिम्मा डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई. उन्होंने बताया कि लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि लुहणू मैदान में चौपर (Chaupar will land in Bilaspur)के माध्यम से सीएम जयराम और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे. यहां वो स्वयं तैनात रहेंगे.

एसपी ने बताया कि जब वीआईपी मूवमेंट के समय एक तरफा ट्रैफिक की जाएगी, जिसके चलते कुछ समय के लिए ट्रैफिक को रोकने की भी प्लानिंग तैयार की जा रही . उन्होंने बताया कि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक न हो इसके लिए अधिकारियों सहित कर्मचारियों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए. बता दें कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 5 दिसंबर को ओपीडी का शुभारंभ (OPD in Bilaspur AIIMS from tomorrow)किया जाएगा. इसी के साथ हिमाचल प्रदेश एक छोटे पहाड़ी राज्य को संपूर्ण वैक्सीनेटेड राज्य की घोषणा भी होगी. इसी के साथ पूरे शहर में जेपी नड्डा के स्वागत के होर्डिंग बोर्ड लगना भी शुरू हो गए.

