बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में बरसात का कहर (Heavy rainfall in Himachal) लगातार जारी हैं. एक तरफ जहां बरसात से लोगों के घरों को नुकसान हो रहा है तो वहीं बरसात के कारण हो रहे हादसों में लोग भी अपनी जान गवा रहे हैं. बारिश के चलते बिलासपुर जिले के नदी नाले भी उफान पर हैं. सोमवार को घुमारवीं में एक बुजुर्ग महिला की खड्ड में डूबने से मौत हो गई. दरअसल ये महिला सुबह रोजना की तरह घास लाने गई थी. तभी महिला की खड्ड में (Jablayana village of Nanwan) बह जाने से (Old lady died in Ghumarwin) मौत हो गई.

प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत नानवां के जबलायाना गांव की शांति देवी घास लाने के लिए बाकी महिलाओं के साथ गई थी. लेकिन रास्ते के खड्ड को पार करते हुए पानी के तेज बहाव में बह (Woman dies due to drowning in ravine) गई. साथ गई औरतों ने जब शोर मचाया तो लगभग आधा किलोमीटर दूर लोगों ने उन्हें बाहर निकाला और बेहोशी की हालत में अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉक्टरों ने बताया कि पानी में बहुत देर रहने से शांति के फेफड़ों में पानी चला गया था, जिससे उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगी और उनकी मृत्यों हो गई. वहीं, पुलिस ने भी मौके पर पहुंच कर मामला दर्ज कर लिया था. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया गया है.

घुमारवीं के डीएसपी अनिल ठाकुर (Ghumarwin DSP Anil Thakur) ने मामले की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि खड्ड में बहने से वृद्ध महिला की मौत का मामला सामने आया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. वहीं ननावां पंचायत के उपप्रधान राकेश कुमार (Deputy President of Nanawan Panchayat Rakesh Kumar) ने बताया कि पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नही है. उन्होंने प्रशासन से परिवार की आर्थिक मदद की मांग की है.