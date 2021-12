बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में नव वर्ष मेले का (New Year Fair in Naina Devi) आगाज हो गया है. नव वर्ष मेले के शुरू होते ही वीरवार को श्रद्धालुओं और पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ और पूजा अर्चना की. 4 दिन तक चलने वाले इस मेले के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करके नव वर्ष का आगाज करेंगे. नव वर्ष मेला 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक चलेगा. हालांकि मेले के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में कड़ाह प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर पूर्ण (Restrictions for devotees in Naina Devi temple) प्रतिबंध रहेगा.

नव वर्ष मेले को लेकर जिला प्रशासन, मंदिर न्यास और अन्य विभागों द्वारा लगभग सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं. मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को (New Year Fair in Naina Devi) लेकर मंदिर क्षेत्र में व्यापक संख्या में पुलिस बल और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं. जबकि मेले के दौरान असामाजिक तत्वों और जेब कतरों पर नजर रखने के लिए सादा लिबास में पुलिस बल तैनात रहेगा.

मंदिर न्यास के अध्यक्ष सह एसडीएम राजकुमार ठाकुर का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु नव वर्ष मेला के (New Year Fair in Naina Devi) दौरान जिला प्रशासन और मंदिर न्यास के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से मंदिर क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी.

नव वर्ष मेले को लेकर दुकानदारों ने भी दुकानों को दुल्हन की तरह सजा लिया है. वहीं, लोक निर्माण विभाग, जलशक्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग के द्वारा पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी श्री नैना देवी (New Year Fair in Naina Devi) पहुंच चुकी हैं. मंदिर के समीप हॉस्पिटल में चिकित्सा स्टाफ तैनात कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो.

