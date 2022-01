बिलासपुर: नैना देवी मंदिर में नव वर्ष मेले के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. रविवार को जिला पुलिस अधीक्षक एस आर राणा ने भी श्री नैना देवी क्षेत्र का निरीक्षण किया और कानून व्यवस्था का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ एसएचओ थाना कोट गौरव भी मौजूद रहे.





एसपी बिलासपुर ने जहां नववर्ष के (New Year Fair in Naina Devi) पावन उपलक्ष्य पर माता नैना देवी के दर्शन किए वहीं, यहां कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया. जिला पुलिस अधीक्षक एस आर राणा ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि माता के दरबार में जितने भी 9 सेक्टर हैं सबको सीसीटीवी कैमरे से जोड़ा जाए और सामान चेक करने वाले मेटल डिटेक्टर को भी यहां लगाया जाना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने कहा कि (SP Bilaspur on Naina Devi fair) हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैनै देवी पर पुलिस हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए है ताकि यहां किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो.





बता दें कि शुक्रवार की रात माता वैष्णो देवी में भगदड़ मचने का मामला सामने आया (stampede in Vaishno Devi Bhawan) है. भवन में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत हो गई जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए. वहीं, इस हादसे के बाद हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है. विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में चल रहे नव वर्ष मेले को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी सुरक्षा अधिक बढ़ा दी है.

