बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में टीबी मुक्त अभियान शुरू हो गया (TB free campaign in Himachal) है. प्रदेशभर में आज से टीबी मुक्त अभियान शुरू किया गया है जो दो अक्टूबर तक चलाया जाएगा. अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मी लोगों को घर-घर जाकर टीबी की बीमारी के प्रति जागरूक (Health workers awaring people about TB in himachal) करेंगे. इसी कड़ी में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा बिलासपुर में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा (National TB Eradication Program in Bilaspur) है.

सीएमओ बिलासपुर डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में तीन लाख तीस हजार लोगों की जांच की जाएगी. सीएमओ ने कहा कि इस अभियान के तहत टीमें भी गठित की गई (TB free Awareness campaign in Bilaspur) है. टीम में हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट ,आंगनवाड़ी वर्कर को शामिल किया गया है. ये टीम घर-घर जाकर क्षय रोग से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे और उन्हें जागरूक भी करेंगे.

बिलासपुर में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम.

सीएमओ बिलासपुर ने बताया कि जांच के दौरान अगर किसी व्यक्ति में क्षयरोग के लक्षण पाए जाएंगे तो उनके बलगम को निकटवर्ती केंद्र पर जांच के लिए भेजा जाएगा, ताकि समय रहते उनका उपचार शुरू हो सके. गौरतलब है कि बिलासपुर जिले में जनवरी माह से लेकर जून तक 350 क्षय रोगियों की पहचान हुई है. जिनका उपचार चल रहा है, हालांकि 2022 दिसंबर तक विभाग का लक्ष्य 560 है. सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार ने लोगों से राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को सहयोग देने का आग्रह किया है ताकि इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके.

