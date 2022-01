बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में भीषण सड़क (major road accident in bilaspur) हादसा हुआ है. जिला के स्वारघाट में दो टूरिस्ट बस (tourist bus accident in himachal) पलट गई. हादसे में एक पर्यटक की मौत (toursit die in hp) हो गई, जबकि 14 यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

जानकारी के अनुसार स्वारघाट के गरा मोड़ के पास रविवार सुबह के समय पर्यटकों से भरी दो बस (road accident in hp) पलट गई. सड़क हादसे में एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए. घटना की सूचना पर स्वारघाट पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया.

एक गाड़ी पंजाब और दूसरी दिल्ली नंबर की थी. पंजाब नंबर की बस मनाली से अमृतसर जा रही थी, जबकि दिल्ली नंबर की बस मनाली से दिल्ली जा रही थी. इस दौरान गरा मोड़ के पास दोनों बस अनियंत्रित होकर पलट गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. राहत और बचाव कार्य जारी है.

ये भी पढ़ें: बिलासपुर में रफ्तार का कहर: कार ने ट्रक में मारी टक्कर, एक व्यक्ति की मौत...3 घायल