बिलासपुर: हिमाचल प्रदेस की सर्पिल सड़कों पर सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. प्रदेश में आए दिन सड़क दुर्घटना होने के मामले सामने आ रहे (road accident in bilaspur) हैं. अब ताजा मामले में बिलासपुर के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर घाघस बरमाणा के पास का है, जहां रविवार सुबह एख लग्जरी बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हो (bus and truck collided in bilaspur) गई. हदसे में दो लोग घायल हुए हैं.

घायलों को उपचार के लिए बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया है. जंहा पर उनका उपचार चल रहा है. बताया जा रहा है कि ट्रक बरमाणा से बिलासपुर, जबकि लग्जरी बस मनाली की ओर जा रही थी. घाघस बरमाणा के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए. वहीं टक्कर होने से सड़क के दोनों ओर काफी लंबा जाम भी लग गया. जिससे आने जाने वाले यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा.

घटना की सूचना मिलते ही बरमाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची और तुरंत जाम को खुलवाने में जुट (road accident in himachal) गई. वंही ट्रैफिक को देखते हुए गाड़ियों को बरमाणा सलनु सड़क मार्ग की ओर से भेजा गया. जिससे यात्रियों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के समालखा में बड़ा हादसा, सवारी उतार रही एचआरटीसी बस को प्राइवेट बस ने मारी टक्कर