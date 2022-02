बिलासपुर: बिलासपुर शहर के साथ ही घागस चैक व नौणी चैक रात को दूधिया रोशनी से (high mast light will be installed in bilaspur)जगमगाएंगे. इन स्थानों को हाई मास्ट लाइटों के लिए चिन्हित किया गया है. इस संबंध में जिला प्रशासन ने इन चार स्पॉट को चिहिंत किया. इसके साथ ही चार वाटर एटीएम स्थापित करने की (Water ATM will be installed in Bilaspur)योजना है. सार्वजनिक जगहों पर वाटर एटीएम स्थापित होने से राहगीरों को खासकर गर्मियों के मौसम में शुद्ध पानी उपलब्ध होगा.

यह सारा कार्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी सीएसआर बजट से किया जाएगा. इस बारे में उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि हाई मास्ट लाइट लगाए जाने के लिए हाल ही में निर्णय लिया गया है. यह लुहणू मैदान, कॉलेज चैक, नौणी चैक व घागस चैक पर लगाई जाएगी. इसके अलावा बिलासपुर में वाटर एटीएम स्थापित करने की भी योजना ,जिसके लिए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स लुहणू, उपायुक्त कार्यालय व एम्स को चिहिंत किया गया. बता दें लोगों ने भी इसकी मांग उपायुक्त के समक्ष रखी थी ऐसे में इन सभी समस्याओं को देखते हुए उपायुक्त ने यह प्लानिंग बनाई और अब यह कार्य शुरू किया जाएगा.

