बिलासपुर: विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में जल्द ही हेलीपैड बनने वाला (Shaktipeeth Shri Naina Devi) है. इसके लिए कवायद तेज हो चुकी (Helipad will constructed soon in bilaspur) है. इसी के तहत आज बुधवार को मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम राजकुमार ठाकुर की अगुवाई में सभी संबंधित विभागों की टीम ने हेलीपैड निर्माणाधीन भूमि का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की (SDM bilaspur Inspected land for Helipad) गई. इस मौके पर उनके साथ मंदिर अधिकारी विपन शर्मा और सहायक अभियंता मंदिर न्यास प्रेम शर्मा भी मौजूद रहे.

पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजकुमार ठाकुर ने कहा कि श्री नैना देवी में हेलीपैड जल्द बनकर तैयार होगा. जिसके लिए सभी विभागों ने आज भूमि स्थल का निरीक्षण किया है. उन्होंने कहा कि वन विभाग की क्लीयरेंस के बाद इसका कार्य युद्ध स्तर पर शुरू होगा ताकि बाहरी राज्यों व प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं व वीवीआईपी अच्छी सुविधा मिल सके. जिसको लेकर अब जल्द ही इसका कार्य पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लाखों रुपए की लागत से बनाया जाएगा.



ये भी पढ़ें: शक्तिपीठ श्री नैना देवी में पांचवें नवरात्रि तक चढ़ा 40 लाख रुपए का चढ़ावा, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़