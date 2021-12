बिलासपुर: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और घुमारवीं के पूर्व विधायक एवं सीपीसी राजेश धर्माणी ने (Dharmani on BJP in Bilaspur)कहा कि हिमाचल प्रदेश में असफल और विफल सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फेल करने में भाजपा के मातृ संगठन ही सक्रिय. उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा .वहीं , मुख्यमंत्री कार्यालय में भी उनके कुछ सलाहकार ऐसे जो आग में घी लगाने का काम कर रहे हैं.

वह देहरादून जाने से पहले यहां पर पत्रकारों को(Dharmani meets media in Bilaspur) संबोधित कर रहे थे. उनके पास उतराखंड में चुनाव सह प्रभारी का दायित्व भी है.राजेश धर्माणी ने भाजपा पर एम्स कोठीपुरा के ओपीडी के शुभारंभ कार्यक्रम का राजनीतिकरण का (politics on AIIMS in Bilaspur)आरोप लगाया. उन्होंने कहा ओपीडी का शुभारंभ आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए किया गया. बेहतर होता कि इसे पूरा तैयार करने दिया जाता. एम्स को स्थापित करने में पूर्व यूपीए सरकार व पूर्व कांग्रेस सरकार की भी अहम भूमिका रही. हालांकि ,इसमें वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी योगदान रहा ,क्योंकि जिस समय यह अधिसूचना जारी हुई उस समय वह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे.

वीडियो

उन्होंने एम्स ओपीडी के उद्घाटन के अवसर पर पुलिसकर्मियों के परिजनों पर केस दर्ज करने के मामले को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि उपचुनाव में लोकसभा और विधानसभा की 4 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में लोगों का फैसला आया, जिससे भाजपा को समझ जाना चाहिए कि लोग अब उनके साथ नहीं है. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी डिपो में लोगों को घटिया खाद्य- तेल की आपूर्ति की जा रही. खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग बडे व्यवसायिर्यो को बचाने में लगे हुए.

उन्होंने एक प्रश्न के उतर में कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ तैयार की जा रही चार्जशीट में भ्रष्टाचार से जुडे कुछ मामले हाथ लगे, इस चार्जशीट को हिमाचल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर को सौंपा जाएगा .उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा. इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट टी आर शर्मा व जिला महा सचिव विनोद चंदेल भी मौजूद रहे.

