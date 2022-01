बिलासपुर: जिला पुलिस को बड़ी सफलता (Himachal Police campaign against drug) हाथ लगी है. बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने एक दुकान से सरकारी सीमेंट के बैग और 60 ट्रामाडोल नशीली गोलियां बरामद (drugs recovered in bilaspur) की है. गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार देर रात यह कार्रवाई अमल में लाई गई है.

मिली जानकारी के अनुसार टीम को जामली में एक किराने की दुकान में अवैध नशे के कारोबार की सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने दुकान पर छापा मारा. इस दौरान दुकान से नशीली गोलियां और सरकारी सीमेंट के 10 बैग बरामद हुए. दुकानदार के पास सीमेंट बेचने का कोई परमिट नहीं मिला.

आरोपी को पुलिस ने हिरासत (drugs smugglers arrested in bilaspur) में ले लिया है. पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 22 तथा आईपीसी 379 व 411 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान जगतार सिंह उर्फ जुगनू (43 वर्ष), पुत्र मस्तराम, गांव जामली के तौर पर हुई है.

