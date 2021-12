बिलासपुर: उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी (Himachal Shaktipeeth Shri Naina Devi) में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है. आयुक्त मंदिर एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय (Commissioner Temple and DC Bilaspur Pankaj Rai) ने बताया कि श्री नैना देवी मंदिर न्यास द्वारा माता के दर्शनों (shaktipeeth in himachal pradesh) के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान (better facilities to pilgrims in Nainadevi ) करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं.

उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि (dc bilaspur on Nainadevi temple) श्री नैना देवी में शारीरिक रूप से दिव्यांग, गर्भवती महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगभग 6 करोड़ की लागत से कमेटी का बाग सड़क से मंदिर तक बाधा रहित लिफ्ट का निर्माण (Construction of lift in Nainadevi temple) किया जा रहा है. जिसके लिए सरकार की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त हो गई है.

बता दें इस लिफ्ट का निर्माण हिमाचल प्रदेश रोपवे (Himachal Pradesh Ropeway) और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकास निगम (Rapid Transport System Development Corporation) द्वारा किया जाएगा. उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय (DC Bilaspur Pankaj Rai) ने बताया कि दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 3 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से पार्किंग का निर्माण किया जा रहा है.

इसके अलावा 5 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से श्री नैना देवी में गुफा के नजदीक एक ग्लास पुल का भी निर्माण (Construction of Glass Bridge at Nainadevi) किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बस स्टैंड में श्रद्धालुओं के लिए एक आगंतुक हाॅल का निर्माण (Construction of a visitor hall for the pilgrims) भी प्रस्तावित है जिसके लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए का प्राकलन तैयार किया जा रहा है.

ये भी पढे़ं: पीएचडी प्रवेश मामला: एचपीयू में बिना एंट्रेंस के प्रवेश के मुद्दे पर सड़कों पर उतरेगी एनएसयूआई