बिलासपुर: सोमवार सुबह नेशनल हाईवे-205 चंडीगढ़ मनाली पर स्वारघाट से 4 किलोमीटर दूर डडवाल स्थान पर एक पिकअप वाहन और टूरिस्ट कार में टक्कर हो गई. हादसा इतना भयंकर था कि पिकअप गाड़ी जो कि सब्जी से लोड थी टक्कर के बाद सड़क पर पलट (Pickup overturned on the road in Bilaspur) गई. इस हादसे में पिकअप में सवार दो लोग घायल हुए हैं. पिकअप परिचालक सीट पर बैठे अतुल (18) पुत्र सूरत राम गांव डाकघर महादेव तहसील सुंदरनगर जिला मंडी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि पिकअप का चालक अजय कुमार निवासी जिला मंडी मामूली रूप से घायल हुआ है.

सड़क पर पलटी पिकअप.

हादसा सोमवार सुबह का बताया जा रहा है कि जब पिकअप (Collision between two cars in Dadwal) गाड़ी सब्जी लेकर सुंदरनगर से दिल्ली की तरफ जा रही थी, जबकि टूरिस्ट कार किरतपुर से मनाली की तरफ जा रही थी. वहीं, डडवाल स्थान पर यह हादसा हो गया. दोनों घायलों को निजी गाड़ी में सीएचसी स्वारघाट ले जाया गया जहां पर डॉक्टर न होने की वजह से उन्हें 108 एंबुलेंस के (Road Accident in Bilaspur) माध्यम से एफआरयू नालागढ़ ले जाया गया. अतुल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि चालक ठीक बताया जा रहा है. हादसे की सूचना के बाद स्वारघाट पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी करवाई शुरू कर दी है.

