बिलासपुर: बिलासपुर जिला प्रदेश में कोविड वैक्सीन की डोज पूरी करने वाला पहला (covid vaccine target completed in bilaspur) जिला बन गया है. इस संबंध में उपायुक्त बिलासपुर पंकज राय ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर प्रदेश का पहला जिला (DC Bilaspur Pankaj Rai) है, जिसने दूसरी कोविड रोधी वैक्सीन की खुराक का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करते हुए 3 लाख 16 हजार 755 पात्र लोगों का टीकाकरण कर लिया है.

उन्होंने कहा कि जिला बिलासपुर ने 6 सितंबर (covid vaccination in Himachal) को प्रथम कोविड रोधी वैक्सीन का 3 लाख 16 लाख 475 पात्र लोगों का टीकाकरण किया गया था. जबकि दूसरी डोज में लक्ष्य से अधिक 280 पात्र लोगों को टीके लगाए गए हैं. जिसके तहत जिला बिलासपुर में 3 लाख 16 हजार 755 पात्र लोगों को वैक्सीनेट कर शत-प्रतिशत टीकाकरण लगाने में प्रथम स्थान (Bilaspur District Fully Vaccinated) हासिल किया है.

उन्होंने शत प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने के लिए उपमण्डलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, डाॅक्टरों, बीएमओ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी तथा जिला के नोडल अधिकारी जिन्हें शतप्रतिशत (Bilaspur became first in vaccine target) लक्ष्य की जिम्मेदारी दी गई थी, सभी का आभार व्यक्त किया. उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अभी तक कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में कोविड प्रोटोकोल की अनुपालना करें, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

