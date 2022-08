बिलासपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव (Himachal assembly elections 2022) नजदीक आते ही हिमाचल की राजनीति अब केंद्र तक पहुंचना शुरू हो गई हैं. हिमाचल के बिलासपुर में चल रहे केंद्र के बड़े चार प्रोजेक्टों का श्रेय हर एक बड़ा नेता लेने में लगा है. ऐसा ही वाक्या बिलासपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय खेल मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए बयानों में सामने आया (Anurag Thakur on four big projects of bilaspur) है.

दिल के करीब ये प्रोजेक्ट: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में एम्स, रेलवे, हाइड्रो व फोरलेन प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब (AIIMS Railway Hydro and Fourlane Project in Bilaspur) हैं. इन सभी प्रोजेक्टों के लिए केंद्र से लगातार पैसा आ रहा है. जिनके लिए वह स्वयं कार्य में लगे हुए हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन चारों प्रोजेक्ट के लिए हर समय बात होती रहती हैं. वहीं, दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट एम्स बताया जाता (JP Nadda Dream Project AIIMS) हैं.

बिलासपुर में दिशा मीटिंग के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर.

बिलासपुर में दिशा मीटिंग: ऐसे में अब यह बड़े दोनों नेता इन प्रोजेक्टों का श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं. वहीं, लंबे समय पहले नड्डा बनाम अनुराग ठाकुर की राजनीति खुलकर सामने आई थी. जिसमें अनुराग ठाकुर द्वारा एम्स को लेकर एक राजनीति बयान जारी किया था. गौरतलब है कि केंद्रीय खेल मंत्री लगभग एक साल से ज्यादा समय बाद मंगलवार को बिलासपुर में दिशा मीटिंग के लिए पहुंचे (Disha meeting in Bilaspur) थे. लगभग चार घंटे तक चली मीटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमाचल में जल्द ही खेलों इंडिया के सेंटर भी खोले जाएंगें. जिसक काम जल्द किया (Anurag Thakur In Disha meeting in Bilaspur) जाएगा.

