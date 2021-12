बिलासपुर: जिले के झंडूता विधानसभा क्षेत्र (Jhandutta Assembly Constituency of Bilaspur District) के विधायक जीतराम कटवाल (Jitram Katwal on Barsand Industrial Area) ने कहा है कि उनके चुनाव क्षेत्र में बनने जा रहे बरसंड औद्योगिक क्षेत्र को वन विभाग की स्वीकृति मिल गई है और आने वाले समय में शीघ्र ही इस औद्योगिक क्षेत्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री (CM jairam will laid foundation stone of industrial area) के द्वारा करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि 36 बीघा जमीन (36 bighas of land approved to Barsand industrial area ) की स्वीकृति मिली है जिसे बाद में बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि यह कोशिश की गई है कि इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने वाली इकाइयां स्थापित की जाए.

विधायक ने बताया कि झंडूता चुनाव क्षेत्र में विकास कार्य की लहर दौड़ रही है और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में एक आदर्श चुनाव क्षेत्र बनकर सामने उभरेगा. उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के बन जाने से इस क्षेत्र के जो युवक बद्दी बरोटीवाला में नौकरियां कर रहे हैं उनको यहीं पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा कलोल में चल रहे पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए भी 30 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न भवनों का निर्माण कर दिया गया है और आने वाले समय में इनका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री द्वारा करवाया जाएगा. कोरोना के कारण यह उद्घाटन लटका पड़ा था.

जीतराम कटवाल (Jitram Katwal on himachal development) ने कहा कि कामधेनु हितकारी मंच (Kaamdhenu Hitkari Manch himachal) द्वारा कलोल में ही एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाने की योजना है जिसके लिए भी भूमि की अनुमति मिल गई है यह बकैन गांव के निकट लगाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि 60 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कूट बांगड़ पेयजल योजना का कार्य (work of bangar drinking water scheme) लगभग पूर्ण है जिस में 80 लाख लीटर पानी उपलब्ध होगा. उन्होंने बताया कि यह योजना अपने प्रकार की अनोखी योजना है क्योंकि इसका 230 मीटर पंप हाउस पानी के बीच है. उन्होंने बताया कि इस योजना से आधे चुनाव क्षेत्र को पानी मिलेगा.

बाघछाल पुल की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई 2022 तक यह भी पूरा हो जाएगा और इसका भी मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया जाएगा. उन्हें बताया कि इसके अलावा रुक्मणी कुंड की रिनोवेशन करवाई जा रही है जो कि एक बेहतर पर्यटक स्थल बन सकता है. उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास को लेकर वह कार्य कर रहे हैं और उनकी यह इच्छा है कि जून-जुलाई 2022 तक उन द्वारा घोषित किए गए सारे विकास कार्यों को पूरा कर लिया जाए.

