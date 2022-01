शिमला: प्रदेश में हुई बर्फबारी के (Snowfall in Himachal) बाद अभी भी लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है. बर्फबारी के दो दिन बाद भी प्रदेश में जन जीवन पटरी पर नहीं लौट पाया है. शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा में अभी भी कई सड़कें बंद पड़ी हैं. जबकि कई गांव में अभी भी बिजली गुल है. सोमवार को प्रदेश भर में 495 सड़कें बंद रहीं. जिसमे सबसे ज्यादा सड़कें लाहौल स्पीति की हैं. यहां अभी भी 165 सड़कें अवरुद्ध (Roads blocked in Himachal after snowfall) हैं. जबकि, शिमला में 127, चंबा में 116, कुल्लू में 27 और किन्नौर में 18 सड़कें अभी भी बंद हैं.

इसके अलावा सोमवार को प्रदेश के कई गांव अंधेरे में डूबे रहे. वहीं, बर्फबारी के चलते प्रदेश में 626 ट्रांसफार्मर (Transformers affected after snowfall in Himachal) ठप पड़े हैं. जिससे लोगों को अंधेरे में रातें गुजारनी पड़ रही है. चंबा में 336, शिमला में 154, और सिरमौर में अभी भी 64 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं. जिससे सैकड़ों गांव अंधेरे में रह रहे है.

वहीं, बर्फबारी से 227 पेयजल परियोजनाए भी प्रभावित हुई है. जिससे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई है. प्रदेश में अभी भी बर्फबारी का दौर जारी है. ऐसे में सड़कें कुछ और दिन बंद रहेंगी. वहीं, सोमवार को शिमला सहित ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (Snowfall in shimla) के चलते सड़को पर फिसलन बढ़ गई है.

