नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद में नगर निगम के जोनल अधिकारी (zonal officers of municipal corporation in ghaziabad) को थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल (Viral video of assault in Ghaziabad) हाे रहा है. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. कुछ लोगों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है.

पुलिस के मुताबिक लिंक रोड पर नगर निगम की टीम को अतिक्रमण की (Encroachment on link road of Ghaziabad) सूचना मिली थी. जोनल प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम अतिक्रमण हटाने के लिए गये थी. वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई. लोगों ने नगर निगम की टीम को धमकाना शुरू किया. उनके पास डंडे भी थे. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भीड़ के लोग नगर निगम की टीम को डरा धमका रहे हैं. उनके हाथ में डंडे भी दिखाई दे रहे हैं.

इस दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा जा रहा है. जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया वाे नगर निगम के जोनल प्रभारी बताए (Video of beating zonal officer corporation in Ghaziabad) जा रहे हैं. नगर निगम ने मामले की शिकायत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. Etv bharat वायरल वीडियाे की पुष्टि नहीं करता है.



वारदात से साफ हो गया है कि अतिक्रमण करने वाले लोग कितने बेखौफ हैं. वह नगर निगम की टीम को भी कुछ नहीं समझ रहे हैं. हालांकि जब पुलिस का इंवॉल्वमेंट हुआ है, तो कई लोग मौके से फरार हो गए हैं. इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. जल्द पुलिस की निगरानी में ही पूरा अतिक्रमण हटाया जाएगा. लेकिन घटना के बाद नगर निगम की टीम के लोग भी काफी खौफ में हैं.

