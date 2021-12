हैदराबाद: दुनियाभर में नए साल 2022 (New Year 2022) के स्वागत की और 2021 को अलविदा कहने (GoodBye 2021) की तैयारियां हो रही हैं. ल 2021 अलविदा कहने को है. लेकिन ये साल कई वजहों के लिए याद रखा जाएगा. कुछ बुरे और कुछ अच्छे अनुभवों के साथ कुछ मीठी और कुछ कड़वी यादों को देकर ये साल बीत रहा है. इस साल बहुत कुछ ऐसा हुआ जो कभी आंखों को नम कर गया तो कभी लबों पर हंसी दे गया और कई बार सीना चौड़ा करने की वजह भी साल 2021 ने दी है. आइये आपको बताते हैं साल 2021 की वो 21 वजहें (these are the 21 big events of the year 21) जिनके लिए ये साल याद किया जाएगा.

1. UNSC का अस्थायी सदस्य बना भारत

UNSC का अस्थायी सदस्य बना भारत

1 जनवरी 2021, नए साल के पहले दिन ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अस्थायी सदस्य की जिम्मेदारी संभाली. भारत को 8वीं बार ये जिम्मेदारी मिली है और इस पद के लिए भारत दो साल के लिए यानी 31 दिसंबर 2022 तक के लिए चुना गया है.

2. ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ जीत

कंगारुओं को उनके घर में ही टीम इंडिया ने मात

युवा चेहरों से सजी भारतीय क्रिकेट टीम ने कंगारुओं को उनके घर में ही मात दी और चार मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम की. ये सिर्फ दूसरा मौका था जब भारतीय टीम ने कंगारुओं को उनके घर में ही धूल चटाई. 2018-19 दौरे पर भी भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, तब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी थी.

3. गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हिंसा

26 जनवरी 2021 की शर्मसार करने वाली तस्वीरें

कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी 2021 के दिन किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था. इसी दौरान दिल्ली की सड़कों पर जमकर उत्पात हुआ. इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच झड़प से लेकर लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा झंडा फहराते हुए भी देखा गया.

4. कोरोना की दूसरी लहर, ऑक्सीजन का संकट और लाशों के ढेर

कोरोना की दूसरी लहर की दर्दभरी यादें

साल 2020 में कोरोना की पहली लहर और लॉकडाउन झेलने के बाद अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर का कहर बरपा. एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले भी सामने आए, जबकि दूसरी लहर में कोरोना लाखों लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ. इस ऑक्सीजन संकट के साथ श्मशान में अंतिम संस्कार के लिए शवों की कतार जैसी रूह कंपाने वाली तस्वीरें भी दिखीं. कोरोना के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराने की ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखी गईं.

5. उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री

उत्तराखंड ने 4 महीने में 3 मुख्यमंत्री देखे

साल 2021 उत्तराखंड में बदलते मुख्यमंत्रियों की भी याद दिलाएगा. उत्तराखंड ने 4 महीने से भी कम के अंतराल में तीन-तीन मुख्यमंत्री देखे. 2017 में बीजेपी की जीत के बाद मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद 10 मार्च 2021 को पौड़ी गढ़वाल से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया लेकिन उन्हें भी सिर्फ 116 दिन बाद बदल दिया गया और 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ ली. गौरतलब है कि 2022 की शुरुआत में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं.

6. पांच राज्यों के चुनाव नतीजे, बंगाल में दीदी की हैट्रिक

प. बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु में हुए चुनाव, दीदी ने रचा इतिहास

2021 में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए. तमिलनाडु में डीएमके की वापसी हुई तो असम में लगातार दूसरी बार कमल खुला, केरल की जनता पर पी. विजयन पर ही भरोसा बनाए रखा तो पुडुचेरी में बीजेपी पहली बार सरकार का हिस्सा बनी है. लेकिन मेला बंगाल चुनाव ने लूटा जहां बीजेपी 3 सीटों से 77 सीटों पर पहुंची लेकिन ममता बनर्जी के विजय रथ को नहीं रोक पाई. ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गईं लेकिन दीदी ने जीत की हैट्रिक बनाई.

7. मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिलाएं

मोदी मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिला मंत्री

साल 2021 में केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, जिसके बाद मोदी कैबिनेट में कुल 78 मंत्री हो गए. इस दौरान 7 महिला मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई. जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला मंत्रियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है. मोदी कैबिनेट में अब 11 महिला मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में महिला की संख्या 14.3 फीसदी है जो अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल में 11 महिला मंत्रियों में निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी, साध्वी निरंजन ज्योति, शोभा करंदजाले, दर्शना जरदोष, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, डॉ. भारती पवार, अनुप्रिया पटेल शामिल हैं.

8. प्राकृतिक आपदाओं का साल

2021 में कुदरत बरपाती रही कहर

साल 2021 में देश को प्राकृतिक आपदाओं का दंश भी झेलना पड़ा. इस साल चक्रवाती तूफानों के अलावा कई राज्यों पर बाढ़ ने भी कहर बरपाया. इस साल तौकते, यास और गुलाब जैसे तूफानों ने तटीय राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त किया. इसके अलावा दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत में उत्तराखंड से लेकर बिहार तक के राज्यों पर बाढ़ का कहर देखने को मिला. साथ ही हिमाचल, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन ने भी लोगों की मुसीबतें बढ़ाई.

9. पैगासस जासूसी मामला

पैगासस जासूसी मामला छाया रहा

इजरायल की कंपनी एनएसओ के पेगासस सॉफ्टवेयर से देश में कथित तौर पर 300 से ज्यादा लोगों के फोन हैक करने के मामले ने सियासी हलकों में हंगामा मचा दिया था. जिन लोगों की कथित रूप से जासूसी हुई उसमें राहुल गांधी से लेकर प्रशांत किशोर समेत कई नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम शामिल बताए जाते हैं. 2021 के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले इस जासूसी कांड का खुलासा होने के बाद केंद्र सरकार पर जासूसी के आरोप लगे, जिसे सरकार सिरे से नकारती रही है. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है.

10. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का बदला नाम

राजीव गांधी खेल रत्न हुआ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न

साल 2021 में हर साल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाने वाला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया. इस मामले पर सियासत भी जमकर हुई. साल 2021में 12 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया. जबकि अलग-अलग खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 10 कोच द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किए गए.

11. ओलंपिक में भारत का अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस

ओलंपिक में चमके भारतीय खिलाड़ी

2021 को ओलंपिक खेलों में हम अपने खिलाड़ियों के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भी याद रखेंगे. टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने एक गोल्ड, दो सिल्वर और 4 बॉन्ज मेडल जीते. जिनमें जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था. इसके अलावा रेसलर रवि कुमार दहिया और वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल देश की झोली में डाला और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, रेसलर बजरंग पूनिया ने कांस्य पदक जीता. टोक्यो ओलंपिक को भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के लिए भी याद रखा जाएगा, पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता. वहीं महिला हॉकी टीम पदक तो नहीं जीत पाई लेकिन अपने खेल से दुनियाभर को अपना कायल जरूर कर दिया.

12. सेंसेक्स ने छुआ 60 हजार का आंकड़ा

2021 में सेंसेक्स पहले 50 हजार फिर 60 हजार के पार पहुंचा

2021 का साल भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार के लिए भी जाना जाएगा. साल 2021 में ही सेंसेक्स ने पहले 50 हजार और फिर 60 हजार का आंकड़ा छुआ. 21 जनवरी को 50,000 का आंकड़ा छूने वाला सेंसेक्स महज 8 महीने बाद 24 सितंबर को 60 हजार के पार पहुंच गया.

13. लखीमपुर खीरी हिंसा

लखीमपुर खीरी कांड

रविवार 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर में भड़की हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 किसान और एक पत्रकार के अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ता शामिल थे. आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया, जिससे 4 किसानों की मौत हो गई. इसके बाद से इसपर सियासत भी जारी है और विपक्ष केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है. केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा इस मामले में गिरफ्तार है.

14. टी20 क्रिकेट विश्वकप में पहली बार पाकिस्तान से हारा भारत

पाकिस्तान से टी20 विश्वकप में पहली बार हारी टीम इंडिया

24 अक्टूबर को टी20 क्रिकेट विश्वकप के लीग मुकाबले में पाकिस्तान ने भारतीय टीम को 10 विकेट से हरा दिया. ये पहला मौका था जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के किसी मैच में भारत को मात दी. 50 ओवर के विश्वकप में भारत ने हर बार पाकिस्तान को पटखनी दी है जबकि टी20 विश्वकप में पहली बार पाकिस्तान ने भारता को हराया है.

15. एयर इंडिया की घर वापसी

टाटा की हुई एयर इंडिया

अक्टूबर 2021 में घाटे में चल रही एयर इंडिया को नया मालिक मिल गया. सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले टाटा ग्रुप के पास अब एयर इंडिया का मालिकाना हक है. ये एक तरह से 68 साल बाद एयर इंडिया की घर वापसी है. साल 1932 में टाटा समूह ने टाटा एयरलाइंस की शुरूआत की थी, जिसे बाद में भारत सरकार ने ले लिया था. इस डील के कामयाब होने के बाद रतन टाटा ने भी ट्वीट किया था 'Welcome back, Air India'

16. राज कुंद्रा और आर्यन खान की गिरफ्तारी

आर्यन खान और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी ने बटोरी सुर्खियां

पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुए राज कुंद्रा और ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान के मामले ने साल 2021 में खूब सुर्खियां बटोंरी. दोनों फिलहाल जमानत पर हैं लेकिन बॉलीवुड के सुनहरे पर्दे के पीछे क्या कुछ होता है, ये सवाल इस साल और भी जोर-शोर से उठने लगा. दरअसल साल 2020 में एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर एनसीबी ने अपना शिकंजा कसना शुरू किया. जिसकी आंच दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर और कॉमेडियन भारती सिंह जैसे बड़े-बड़े नामों तक भी पहुंची थी.

17. सितारे जो हमारे बीच नहीं रहे

वो सितारे जो 2021 में अलविदा कह गए

साल 2021 में कई सितारे हमारे बीच नहीं रहे. ये साल फिल्म या टीवी जगत के उन चेहरों के लिए भी याद किया जाएगा जो हमारी आंखों को नम कर गए. हिंदी सिनेमा के ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. बिग बॉस फेम सिद्धार्थ शुक्ला (40) कन्नड़ सिनेमा के पावर स्टार पुनीत राजकुमार (46) का इतनी कम उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत होना सबके लिए शॉकिंग था. दोनों की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. इसके अलावा सुरेखा सीकरी (76), अनुपम श्याम (64), राज कौशल (49), अमित मिस्त्री (47), राजीव कपूर (60) और 'तारक मेहता के उल्टा चश्मा' शो में नट्टू काका का किरदार निभाने वाले घनश्याम नायक (77) जैसे कई सितारे आज हमारे बीच नहीं रहे.

18. केंद्र सरकार ने वापस लिए कृषि कानून

सरकार ने वापस लिए तीनों कृषि कानून

19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया. पीएम मोदी ने कहा कि हम शायद किसानों को समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले करीब एक साल से आंदोलन कर रहे थे. पीएम मोदी के इस फैसले का किसानों ने स्वागत किया था.

19. CDS बिपिन रावत का निधन

हेलीकॉप्टर क्रैश ने दिया 2021 का सबसे बड़ा दर्द

साल 2021 जाते-जाते एक दर्द भरी याद दे गया. 8 दसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर में भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इस हादसे में देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत हेलीकॉप्टर में सवार 14 में से 13 लोगों की मौके पर मौत हो गई. जबकि हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने इलाज के दौरान करीब एक हफ्ते बाद दम तोड़ दिया. बिपिन रावत देश के सेना प्रमुख भी रहे, इस हेलीकॉप्टर क्रैश में देश ने अपने जाबांजो को खो दिया.

20. विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी

विक्की कौशल की हुईं कैटरीना कैफ

9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक्टर विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी हुई. शादी भले दिसंबर में हुई लेकिन इससे पहले इन दोनों के रिश्ते, सगाई और शादी को लेकर सुर्खियां बनती रहीं. हालांकि इनके रिश्ते और शादी को लेकर कयासों का बाजार सालभर गर्म रहा, लेकिन इस रिश्ते को लेकर ना तो कभी विक्की कौशल ने कुछ कहा और ना कैटरीना कैफ या उनके परिवार की तरफ से कोई बयान आया.

21. हरनाज संधू बनीं मिस यूनिवर्स

मिस यूनिवर्स बनीं हरनाज संधू

13 दिसंबर 2021 को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज भारत की हरनाज संधू के सिर सजा. हरनाज पर आज पूरे देश को नाज़ है. इजरायल के इलियट में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हरनाज संधू की बदौलत ये टाइटल 21 साल बाद भारत ने अपने नाम किया. इससे पहले 1994 में सुष्मिता सेन और साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं.

