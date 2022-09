बक्सरः बिहार के बक्सर में चंद रुपये के लिए विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास किया गया था. अब 5 दिन बाग उस महिला का एक वीडियो वायरल (Viral Video of Woman Being Burnt) हो रहा है, जिसमें पीड़िता जली हुई हालत में पानी मांगती (Woman Asking for Water after Burning) दिख रही है. वह बार-बार बचा लेने की गुहार लगा रही है. वहीं उसके ससुराल वाले ये कहते दिख रहे हैं कि पहले तुम यह स्वीकार करो कि आग तुमने खुद ही लगाया है. बाद में मायकेवालों ने महिला को गंभीर स्थिति में बनारस ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. जहां उसका इलाज चल रहा है. यह घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत कमरपुर गांव की है.

वायरल वीडियो का सचः बक्सर में मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो पूरे शहर में वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया में वायरल हो रहा यह वीडियो 24 सितंबर का है. पहले तो दहेज लोभियों ने चंद रुपये के लिए विवाहिता को जलाकर मारने का प्रयास किया. फिर गंभीर रूप से जलने के बाद घायल अवस्था में उसके स्वीकारोक्ति के लिए वीडियो बना लिया. इस वीडियो में दिख रहा है कि विवाहिता जलने के बाद पानी के लिए तड़प रही है और अपने जान की भीख मांग रही है. इसके बावजूद उसके ससुराल वालों को उस पर दया नहीं आ रही. ससुराल वाले यह कहते दिख रहे हैं कि पहले स्वीकर करो कि तुमने खुद से आग लगा ली है, तब पानी देंगे. वहीं वीडियो में ससुराल वाले नृशंसता की हद तक जाते दिखे. उनलोगों ने उसे पानी तक नहीं दिया. साथ ही यह कहते दिखे कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है कि उसका इलाज कराएंगे.

दर्द से चिल्लाती रही महिला पर नहीं दिया पानीः जब विवाहिता के परिजनों ने दहेज लोभियों को दहेज में 5 लाख और देने से इनकार कर दिया तो उसे जिंदा जला दिया. दर्द से कराह रही उस महिला को अस्पताल ले जाने के बजाए, उसके ससुराल वाले उस पर खुद से आग लगाने की बात स्वीकार करने के लिए दबाव बनाते दिख रहे हैं और उसका वीडियो बना रहे हैं. वीडियो बनाने वाले लोग उस वीडियो में यह कहते दिखाई दे रहे है कि तुम यह स्वीकार कर लो कि तुमने अपने शरीर में खुद से आग लगाई है. तो हम तुझे पानी भी पिलायेंगे और दवा भी खिलाएंगे. जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगी, तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा. दर्द से चिल्ला रही महिला अंत में उनकी बात को स्वीकार कर लेती है.

ससुर को भेजा जेलः इस वीडियो के सामने आने के बाद मुफस्सिल थाना के थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि इस मामले में तीन लोगों के खिलाफ लड़की के मायके वालों ने एफआईआर दर्ज कराया है. इसमें लड़की के ससुर कमलेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा.

मायके वालों का आरोप, भाभी के लिए पत्नी को जलायाः लड़की के मायके वालों ने बताया कि 21 नवंबर 2021 को गाजीपुर के रहने वाली अंजली राय की शादी धूमधाम के साथ बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव के सूर्यदेव राय के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन के बाद ही वह दहेज में 5 लाख रुपये और लाने के लिए प्रताड़ित करने लगा. कई बार मिल बैठकर लड़के को समझाया गया. लड़की के ममेरे भाई अविनाश राय ने बताया कि इस दौरान पता चला कि लड़का का अपने भाभी के साथ नाजायज संबंध है और वह किसी तरह से पत्नी अंजली राय को रास्ते से हटना चाहता है. 24 सितंबर को यह सूचना मिली कि उसे जलाकर सभी लोग घर छोड़कर भाग गए है. इसके बाद हमलोग उसके ससुराल पहुंचे और मुफस्सिल थाने में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया. साथ ही अंजली को इलाज के लिए बनारस ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया है.

क्या है मामलाः 24 सितंबर को जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत कमरपुर गांव में दहेज लोभियों ने एक नवविवाहिता को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश की. इस घटना की सूचना मिलने के बाद लड़की के मायके वालों ने बेटी के ससुराल पहुंचकर पति सूर्यदेव राय, ससुर कमलेश राय और गोतनी पूजा राय के खिलाफ दहेज के लिए जलाकर जान से मारने की कोशिश करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है. पुलिस ने त्वरित करवाई करते हुए, ससुर कमलेश राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. वहीं अन्य आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. घटना के पांच दिन बाद इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

