हैदराबाद: 'Squid Game' अगर आप फिल्म या वेब सीरीज़ देखने के शौकीन हैं तो इस नाम से शायद आप अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे. फिल्मों का शौक नहीं रखते और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो भी ये नाम अनजाना नहीं रह गया है. सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई मीम्स और पोस्ट की बाढ़ है. अगर फिर भी आप इस नाम से आपका पाला नहीं पड़ा है तो आपको इसके बारे में तफ्सील से बताएंगे. आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि जिस देश के 'Squid Game' को आप पसंद कर रहे हैं उससे आप अनजान तो हैं लेकिन उससे जुड़ी कई चीजें आपकी फेवरेट लिस्ट में हैं.

क्या है 'squid game' ?

ये एक साउथ कोरियन सर्वाइवल ड्रामा (survival drama) है. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 9 एपिसोड की इस वेब सीरीज़ के लिए दुनिया इन दिनों मानो पागल हुई पड़ी है. 17 सितंबर को रिलीज़ हुई इस वेब सीरीज़ को शुरुआती 28 दिन में सिर्फ नेटफ्लिक्स पर 11 करोड़ से ज्यादा यूजर्स देख चुके हैं. इस मामले में ये वेब सीरीज़ ने अब पहली पायदान पर पहुंच गई है. वैसे यहां उन प्लेटफॉर्म की गिनती नहीं है जिनपर ये मुफ्त में डाउनलोड या स्ट्रीम हो सकती है. इससे पहले ऐसी दीवानगी कुछ महीने पहले स्पेनिश वेब सीरीज़ मनी हाइस्ट (money heist) के लिए देखी गई थी.

Squid Game वेब सीरीज़ का पोस्टर

क्यों पॉपुलर हो रहा है 'squid game' ?

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दुनियाभर के दर्शकों को जो कंटेट देखने को मिल रहा है वैसा घिसी पिटी कहानियों और कंटेंट से अलग एकदम ओरिजनल है. खासकर नेटफ्लिक्स इस मामले में अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म से बीस साबित हुआ है, जहां दुनिया की हर फिल्म इंडस्ट्री का ओरिजनल और बेहतरीन कंटेट देखने को मिलता है और इसी की एक बानगी है 'squid game'.

कपड़ों से लेकर कहानी तक Squid Game की हर चीज है औरों से जुदा

ये सर्वाइवल यानि जिंदा रहने जंग को दिखाती एक वेब सीरीज़ है, जिसमें 456 लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हे बचपन के खेल (जैसे रस्साकशी, कंचे आदि) खिलाए जाते हैं. लेकिन इसमें ट्विस्ट है कि हारने वाले को मरना पड़ता है. यानि 456 लोगों से शुरू हुए इस मौत के खेल में कोई एक विजेता बनेगा जिसे 45.6 बिलियन साउथ कोरियान वॉन (38.4 मिलियन डॉलर या 2.89 अरब रुपये) मिलेंगे. खेल को रोमांचक बनाने के लिए कई ट्विस्ट भी जोड़े गए हैं जिन्हें तरह-तरह के भावनाओं के साथ वेब सीरीज़ के कैरेक्टर्स जिया हैं.

वेब सीरीज़ की कहानी और ट्विस्ट तक सब कुछ इस वेब सीरीज के नयेपन की निशानी है. जो इसके दुनियाभर में पॉपुलर होने की वजह है इसके अलावा एक्टिंग के मामले में भी हर किसी ने अपना किरदार उम्दा ढंग से निभाया है. लेकिन इस वेबसीरीज में जो लोग ये मौत का खेल खेलते हैं उनमें एक कॉमन चीज है कि सभी मजबूरी में ये खेल खेलते हैं. सीरीज़ का एक ट्विस्ट ये भी है कि खेल में शामिल लोग मौत और पैसे के बीच जिंदगी को चुनते हैं लेकिन जिंदगी के एक मोड़ पर पैसा ही जिंदगी बन जाती है.

कोरियन फिल्म पैरासाइट ने 2020 में बेस्ट फिल्म समेत तीन ऑस्कर जीते

कोरियाई सिनेमा की फैन होती दुनिया

कोरियन ड्रामा यानि के-ड्रामा की ये इकलौती किश्त नहीं है जिसके लिए दुनिया पागल हुए जा रही है. 2019 में दुनिया ने दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट (Parasite) देखी, जिसने 2020 में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट ओरिजनल स्क्रीन प्ले और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम किया. कोरियाई फिल्मों के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा मंच था जहां पहली बार किसी गैर अंग्रेजी फिल्म ने बेस्ट फिल्म का ऑस्कर अपनी झोली में डाला. ऑस्कर मिलने के बाद 1 घंटे 32 घंटे की इस फिल्म को दुनियाभर के दर्शकों ने देखा और पसंद किया. 15.5 मिलियन डॉलर में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत से करीब 20 गुना कारोबार किया.

Train to Busan Snowpiercer Okja I saw the devil Crash Landing on You Vincenzo Forgotten Mr Sunshine It's Okay to Not Be Okay Chief Of Staff Kingdom Stranger Oh My Ghost Sweet Home My Name Hometown Cha-Cha-Cha

ये कुछ नाम हैं जो के-ड्रामा के बढ़ते ग्राफ को दिखाते हैं. आज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कोरियन ड्रामा की भरमार है. हॉलीवुड में भी अब कोरियन कहानियों की पूछ बढ़ गई है. कई हॉलीवुड डायरेक्टर और फिल्म मेकर कोरियन फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं.

3 दशक का सफर आज चरम पर

आज कोरियन ड्रामा की पूछ दुनियाभर में हो रही है तो ये रातों रात नहीं हुआ है. इसकी शुरुआत 90 के दशक में हुई जब कोरियन ड्रामा और कोरियन संगीत से देश की सीमाओं से निकल दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचने लगा, खासकर एशिया के लगभग हर देश में कोरियाई फिल्म और संगीत की धुन सुनाई देने लगी. इसे कोरियन वेव का नाम दिया गया और इसी से साउथ कोरिया की फिल्म इंडस्ट्री Hallyuwood का नाम पड़ा. यहां hallyu का मतलब कोरियन वेव है. शुरुआत में कोरियन सिनेमा को काफी संघर्ष करना पड़ा जो धीरे-धीरे सरकार और निजी सेक्टर की साझेदारी के साथ आगे बढ़ा. आज करीब 3 दशक बाद कोरियन फिल्म इंडस्ट्री की अपनी अलग पहचान और फैन फोलोइंग है, जो हर रोज़ बढ़ रही है.

कोरियन फिल्मों और सीरियल्स का बढ़ रहा है क्रेज

क्यों बढ़ रहा है कोरियन ड्रामा का क्रेज ?

नयापन इसकी सबसे बड़ी वजह कही जा सकती है. कई पारिवारिक या रिश्तों से जुड़े सीरियल्स में कोरिया की सभ्यता, संस्कृति और खान-पान की झलक दिखती है. कोरियन फिल्मों या वेब सीरीज में नग्नता या सेक्स का ना होना भी इनकी पॉपुलेरिटी की वजह है. क्योंकि आज ओटीटी पर मौजूद कंटेट में क्राइम, सेक्स और नग्नता की बहुतायत है जिन्हें आप परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं देख सकते. ऐसे में इस तरह के कंटेट को परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है.

नई कहानी और कंटेट के अलावा प्रोडक्शन, खूबसूरत लोकेशन, युवाओं से जुड़ाव और हकीकत के इर्द गिर्द बुनी गई कहानियां कोरियन ड्रामा को अन्य फिल्म इंडस्ट्री से अलग और बेहतर साबित करती है. कई जानकार मानते हैं कि भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरियाई खाने के शौकीनों और कोरियाई भाषा सीखने में दिलचस्पी दिखाने वालों की तादाद बढ़ी है.

कोरियन म्यूजिक बैंड्स भी मचा रहे हैं धूम

कोरियन म्यूजिक की दीवानी दुनिया

कोरियन ड्रामा के अलावा दुनिया कोरियन म्यूजिक की भी दीवानी है. खासकर कोरियन बैंड्स का जादू दुनियाभर के युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है.

1) BTS- साल 2010 में बना बीटीएस यानि बैंगटन बॉयज (Bangtan Boys) बैंड आज कोरिया का सबसे पॉपुलर बैंड्स में शुमार है. सात कोरियाई लड़कों का ये ग्रुप अपने कोरियन पॉप और हिप हॉप के लिए मशहूर है. 2013 में बिग हिट एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर इस ग्रुप ने अपनी प्रोफेशनल लेवल का ऐसा शानदार आगाज किया और आज दुनिया इनकी दीवानी है.

2) GOT 7- सात युवाओं का ये बैंड 2014 से युवाओँ के दिलों की धड़कन बना हुआ है. इसके सदस्य अमेरिका, थाईलैंड, साउथ कोरिया, हॉन्गकॉन्ग जैसे देशों से हैं. शुरुआत में इन्होंने Got It नाम के मिनी एलबम लॉन्च किया जिसने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया था.

3) NCT- इस म्यूजिक ग्रुप में फिलहाल 23 सदस्य हैं. NCT यानि नियो कल्चर टेक्नॉलजी की शुरुआत जनवरी 2016 में हुई थी. इस ग्रुप की कुछ सब युनिट भी हैं. जिन्हें NCT 127, NCT Dream, NCT Hollywood के नाम से जाना जाता है.

4) Wanna One- 11 लड़कों के इस ग्रुप ने साल 2017 में एक ग्रुप बनाया जो अब Wanna One बैंड के नाम से जाना जाता है. इनके कॉन्सर्ट के प्रति युवाओं की बहुत दीवानगी थी. इनका आखिरी परफॉर्मेंस जनवरी 2019 में हुई थी.

5) EXO- चीनी और कोरियाई कलाकारों का ये ग्रुप साल 2012 में बना. शुरुआत में 12 युवाओं के साथ शुरू हुआ ये ग्रुप दो साल बाद ही दो टुकड़ों में बंट गया. जो EXO-K और EXO-M के नाम से जाने जाते हैं.

इसके अलावा Twice, ITZY, Red Velvet, Girls Generation, Momoland, GFriend, Astro, BlackPink, iKON, Loona, Winner, The Boyz, EXIDE, Wonder Girls, The Rose जैसे दर्जनों म्यूजिक बैंड हैं जो कोरिया, एशिया और फिर दुनियाभर में परफॉर्म करते हैं. इनमें लड़कियों के भी कुछ बैंड शामिल हैं.

Gangnam Style का ये डांस मूव याद है ?

गंगनम स्टाइल (Gangnam Style) याद है ?

साउथ कोरिया के सिंगर Park Jae-sang (Psy) ने Gangnam Style गाना 15 जुलाई 2012 को रिलीज हुआ था. करीब अगस्त में ये गाना, इसका म्यूजिक और इसके डांस स्टैप इतने वायरल हुए कि अमेरिका के Billboard Hot 100 की सूची में ये गाना दूसरे नंबर पर पहुंच गया और साल के आखिर तक ये गाना दुनियाभर के चार्टबस्टर्स में टॉप पर था और इसके डांस स्टैप पर कई वीडियो वायरल हो रहे थे.

Korean Heart के बारे में जानते हैं आप ?

दो हाथों दो दिल के आकार में मोडकर या उंगलियों से दिल का आकार बनाना, ये बॉलीवुड या हॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों और सोशल मीडिया की शो रील में आपने खूब देखा होगा लेकिन क्या आप कोरियन हार्ट (Korean Heart ) के बारे में जानते हैं. ये हाथ के एक अंगूठे और उंगली से हार्ट का सिंबल बनाने का तरीका है जो एक दशक पहले साउथ कोरिया में खूब चलन में आया और धीरे-धीरे सोशल मीडिया की वीडियो और तस्वीरों में रच बस गया. इसे फिंगर हार्ट (Finger heart) भी कहते हैं. ये भी दुनिया को एक तरह से कोरिया की देन है.

कोरियन हार्ट या फिंगर हार्ट

कोरिया का बहुत कुछ इस्तेमाल करते हैं आप

1) सैमसंग- भारत और दुनिया की स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाली बड़ी आबादी सैमसंग के फोन इस्तेमाल करती है. दुनियाभर में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में सैमसंग का मार्किट शेयर सबसे ज्यादा करीब 27 फीसदी के आस-पास है. साउथ कोरिया की ये कंपनी स्मार्टफोन से लेकर टीवी, फ्रिज, एयर कंडिश्नर समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण बनाने के अलावा कंपनी इंश्योरेंस समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी कारोबार करती है.

2) LG- दक्षिण कोरिया की ये कंपनी भी फोन से लेकर टीवी समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाती है. इस कंपनी का बाजार दुनियाभर के कई देशों में है. ये कंपनी कैमिकल से लेकर हेल्थ केयर और सोलर एनर्जी तक के क्षेत्र में काम करती है.

दुनियाभर में कोरियन ब्रांड्स की धूम

3) Hyundai- भारत के कार बाजार में इस कोरियन कंपनी की हिस्सेदारी 20 फीसदी से अधिक है. 190 से ज्यादा देशों में कंपनी अपनी कारें बेचती है. साल 2020 में कंपनी की 3.74 मिलियन कारें दुनियाभर में बिकी थी, जो की बीते साल से 15 फीसदी कम थी. इस साल कंपनी का लक्ष्य 4.16 मिलियन कारें बेचने का है.

4) KIA- भारत की सड़कों पर इन दिनों इस कंपनी की कारें दौड़ती हुई दिख जाती है. अपनी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के लिए मशहूर KIA की पेरेंट कंपनी हुंडई (Hyundai) ही है. इसका कारोबार भी आज अमेरिका से लेकर यूरोप और भारत तक फैल चुका है.

5) नूडल्स- वैसे तो नूडल्स की उत्पत्ति का श्रेय चीन को जाता है और आज ये दुनिया के लगभग हर देश में पहुंच चुका है. लेकिन इसी कड़ी में कोरिया के कुछ नूडल्स भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो चीनी नूडल्स के मुकाबले ज्यादा मसालेदार होते हैं.

अपने इलेक्ट्रॉनिक, कारों और किचन अप्लायंस के अलावा कई तरह की मशीनरी, रोबोटिक, प्रोसेस फूड, कॉस्मेटिक के उत्पादों में भी कोरिया बेहतरीन माने जाते हैं. भारत में भी कई कोरियाई उत्पाद मिलते हैं. इसलिये अगली बार जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसे ध्यान से जांच लें, हो सकता है वो भी उसी दक्षिण कोरिया का बना हो जिसकी वेब सीरीज और फिल्मों के आप दीवाने हैं.

