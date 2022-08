बिलासपुर : सीपत थाना क्षेत्र में मॉब लिंचिंग का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा (bilaspur viral video) है. वीडियो में दो युवकों को बांधकर जमकर पिटाई करते देखा जा रहा (Video of two youths tied up and beaten up in Bilaspur goes viral) है. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन क्या गिरफ्तारी से इस तरह के मामले कम होंगे ये सोचने वाली बात है. आपको बता दें कि सीपत क्षेत्र में एक ऐसी ही घटना घटित हुई थी जिसमें एक युवक को पेड़ पर उल्टा लटकाकर जमकर पिटाई की थी.उस मामले में भी वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हुई (mob lynching case in bilaspur) थी.

कहां की गई मारपीट : बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र (Bilaspur Sipat police station area) में दो युवकों की रास्ते मे बाइक खराब हो गई थी. बाइक खराब होने पर युवक बाइक का प्लग साफ कर रहे थे. बाइक खराब होना युवकों के लिए इतना भारी पड़ गया कि देर रात उनकी गांव के 5 लोगों ने मिलकर धुनाई कर दी. दरअसल पूरा मामला बिलासपुर के सीपत थाना के बसहा गांव का है. जहां रात डेढ़ बजे अपनी बाइक को सुधार रहे युवक पर गांव के कुछ लोगों ने हमला कर दिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी.

बिलासपुर में मॉब लिंचिंग

किनके साथ हुई मारपीट की घटना : बिलासपुर के सकरी थाना के घुरु में रहने वाला राजकुमार सूर्यवंशी अपने दोस्त सतसागर धृतलहरे के साथ बसहा गांव अपने चचेरे भाई से मोबाइल लेने जा रहा था. इस दौरान देर रात करीब डेढ़ बजे उसके बाइक डगनिया ग्राम पंचायत के पास अचानक बंद हो गई. इस दौरान युवक अपने गाड़ी रोक कर उसे ठीक करने में लग गया. तभी गांव के ही पांच युवकों ने अचानक उन्हें पीटना शुरू कर दिया. आरोपियों ने युवकों को बांधकर जमकर पीटा.इस दौरान राजकुमार और सतसागर गंभीर रूप से घायल हो गए. पांचों ने दोनों को अधमरा करने के बाद मौके पर छोड़ दिया और वहां से भाग गए, जिसके बाद किसी तरह वें सीपत थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई.

ये भी पढ़ें- बिलासपुर के खूंटाघाट बांध से लापरवाही का वीडियो वायरल

क्यों की गई मारपीट : इस दौरान पुलिस ने सबसे पहले दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल रवाना किया और शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई. मामले में पुलिस से शिकायत की जानकारी मिलते ही पिटाई करने वाले पांचों लोग मौके से फरार हो गए. इस दौरान लगातार पुलिस उनकी तलाश करती रही. मुखबिर से सूचना मिलने के बाद एक-एक कर सीपत पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के बाद जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि उन्होंने दोनों युवकों को चोर समझा और इसलिए उनकी जमकर धुनाई कर दी थी. हमले में इस्तेमाल डंडे और बेल्ट को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.