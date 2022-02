लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election) के चौथे चरण में चुनाव लड़ने वाले 621 में से 167 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज (criminal cases logged against election contestants in UP) हैं. उम्मीदवारों ने नामांकन शपथपत्रों में खुद पर लगे मुकदमों की बात स्वीकार की है. एडीआर यूपी इलेक्शन वॉच के राज्य संयोजक संतोष श्रीवास्तव के अनुसार, 167 में से 129 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज (serious criminal cases against 129 contestants) हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश चौथे चरण में 91 महिला उम्मीदवार चुनाव (lady contestants in UP Assembly Election) मैदान में हैं.

सपा में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार

एडीआर रिपोर्ट के अनुसार, चौथे चरण में कांग्रेस के 58 में से 31 उम्मीदवारों पर केस दर्ज हैं. वहीं, समाजवादी पार्टी के 57 में से 30 दागी उम्मीदवार हैं. बसपा के 59 में से 26, बीजेपी के 57 में से 23 और आप के 45 में से 11 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं. वहीं, गंभीर आपराधिक मामलों में कांग्रेस के 58 में से 22, समाजवादी पार्टी 57 में से 22, बसपा के 59 में से 22, बीजेपी के 57 में से 17 और आप पार्टी के 45 में से 9 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किये हैं.

सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा पर सर्वाधिक केस

चौथे चरण में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों में पहले स्थान पर लखनऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा हैं, जिनके ऊपर 22 मामले हैं. दूसरे स्थान पर हरदोई के बालामऊ विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के सुरेन्द्र कुमार हैं, जिनके ऊपर नौ मामले और तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से जलीश खान हैं. उन पर पांच मामले दर्ज हैं.

भाजपा के 50 प्रत्याशी करोड़पति

एडीआर यूपी इलेक्शन वॉच के राज्य संयोजक संतोष श्रीवास्तव ने कहा कि अगर हम चौथे चरण में करोड़पति उम्मीदवारों कि बात करें तो 621 में से 231 करोड़पति उम्मीदवार हैं. सबसे ज्यादा बीजेपी के 57 में से 50 उम्मीदवार करोड़पति हैं. समाजवादी पार्टी के 57 में से 48 करोड़पति हैं. वहीं, बसपा के 59 में से 44, कांग्रेस के 58 में से 28, और आप पार्टी के 45 में से 16 उम्मीदवार करोड़पति हैं.

आप प्रत्याशी के पास सर्वाधिक संपत्ति

सबसे ज्यादा संपत्ति घोषित करने वाले शीर्ष 3 उम्मीदवारों में पहले स्थान में आप पार्टी (AAP) के राजीव बक्शी हैं. वह लखनऊ पश्चिम विधानसभा से उम्मीदवार हैं. उन्होंने अपनी संपत्ति 56 करोड़ बतायी है. दूसरे स्थान पर सीतापुर के महोली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अनूप कुमार गुप्ता हैं, जिनकी संपत्ति 52 करोड़ है. वहीं, तीसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के हरदोई विधानसभा सीट से शोभित पाठक हैं, जिन्होने अपनी संपत्ति 34 करोड़ बतायी है.

375 उम्मीदवारों में नौ अशिक्षित

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 201 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता पांचवीं और 12वीं के बीच घोषित की है. जबकि, 375 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता स्नातक और इससे ज्यादा घोषित की है. चार उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा धारक घोषित की है. वहीं, 30 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता साक्षर और नौ उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता अशिक्षित घोषित की है. वहीं, दो उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षिक योग्यता ही घोषित नहीं की.