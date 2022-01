नई दिल्ली : देश में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Union Home Secretary Ajay Kumar Bhalla) ने नई दिल्ली में एक अधिकार प्राप्त समूह की बैठक में संभावित तीसरी लहर (third wave of covid in india) से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की. महामारी पर समन्वय के लिए अधिकार प्राप्त समूह की बैठक में कोविड पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल और अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए.

सरकारी सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि बैठक में अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की गई, जो महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए आवश्यक हैं.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल मई में महामारी से निपटने के लिए 10 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन किया था. सूत्रों ने कहा कि बैठक में बताया गया कि महामारी के खतरनाक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भारत के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार किया गया है. बैठक में देशभर में कोविड परीक्षण को तेज करने पर भी जोर दिया गया.

वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड प्रबंधन के लिए जिला और उप-जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए भी कहा है. बैठक में निजी क्षेत्र के मौजूदा कोविड समर्पित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया गया. सूत्रों ने कहा कि ग्रामीण और बाल चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या के बीच गुरुवार को एक बैठक में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी कोविड​​-19 की स्थिति की समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के अधिकारी घंटे भर चली बैठक में शामिल हुए.

एक अधिकारी ने बताया कि गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर में कोविड की स्थिति, अस्पताल के बिस्तरों, ऑक्सीजन और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया. बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी तैयारियों और कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि से निपटने के लिए उठाए गए कदमों से अवगत कराया. अधिकारी ने कहा कि समझा जाता है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने तीनों राज्यों को आकस्मिक योजनाओं के साथ तैयार रहने को कहा और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया.

दिल्ली में गुरुवार को कोविड के 15,097 नये मामले दर्ज किए और बीमारी के कारण छह और मौतें हुईं, जबकि संक्रमण दर बढ़कर 15.34 प्रतिशत हो गई. गुरुवार को दर्ज किए गए नए मामलों की संख्या एक दिन पहले दर्ज किए गए आंकड़ों की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है.

गौतम बौद्ध नगर में संक्रमण के उपचाराधीन मामलों की संख्या 1,000 का आंकड़ा पार कर गई है, जहां जिला प्रशासन ने रात के कर्फ्यू के विस्तार सहित सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है. उत्तर प्रदेश में कोविड के सबसे अधिक 511 मामले बुधवार को गौतम बौद्ध नगर में सामने आए. पड़ोसी गाजियाबाद में 255 नए मामले सामने आए.

हरियाणा में, कोविड के नये मामलों की संख्या बुधवार को पिछले दिन की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई. राज्य में बुधवार को 2,176 मामले दर्ज किए गए, जिनमें गुरुग्राम से 1,178 मामले शामिल हैं. एनसीआर जिलों फरीदाबाद और सोनीपत में बुधवार को क्रमश: 259 और 131 मामले सामने आए.