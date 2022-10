भोपाल। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता कही जाने वाली उमा भारती शराबबंदी को लेकर पूरे आक्रामक तेवर में नजर आ रही हैं. मंगलवार को पूर्व सीएम पहले तो एक शराब के दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने लगी. वहीं अब उमा भारती ने खुद की जान को खतरा बताया है. उन्होंने आशंका जताई है कि प्रदेश के शराब माफिया किसी भी वक्त उनपर हमला कर सकते हैं. वहीं पूर्व सीएम ने इसके बाद भी शराब के खिलाफ अपना अभियान जारी रखने की बात कही है. (uma bharti on liquor mafia) (uma bharti said liquor mafia anytime attack on me)

शराब दुकान के सामने कुर्सी डालकर बैठी रहीं उमा भारती: शराबबंदी को लेकर चला रहीं अभियान के तहत उमा भारती सोमवार को राजधानी के अयोध्या बाइपास स्थित शराब दुकान पर पहुंचीं. जहां उन्होंने दुकान के सामने लगे पर्दे हटवा दिए. इतना ही नहीं वे कुछ देर तक कुर्सी डालकर बैठी भी रहीं. साथ ही स्थानीय लोग खासकर महिलाएं भी वहां इकठ्ठी हो गईं. इस शराबबंदी के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रशासन को भी जमकर घेरा. उन्होंने कहा कि शराब दुकानों में अहाते की कानूनी तौर पर अनुमति नहीं है लेकिन स्थानीय प्रशासन की सहमति से अहाते खोल लिए जाते हैं. इसमें भारी भ्रष्टाचार होता है. तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी खुद को भगवान का सेवक मानने वाले लोग अहाते आसानी से चलने देते हैं.

शराब माफियाओं का मुझ पर हमला होगा: वहीं उन्होंने कहा कि दुर्गा जी और हनुमान जी के मंदिर के सामने शराब की दुकान और अहाता है. ये दुकान गैरकानूनी है. पूर्व सीएम ने कहा कि वे भाजपा की कार्यकर्ता हैं, सीएम शिवराज की छोटी बहन हैं. लिहाजा मैं उन्हें लज्जित होते हुए नहीं देख सकती, लेकिन जो हो रहा है, वो भी सही नहीं है. मुझ पर शराब माफिया का हमला होगा. मुझ पर जाति और धर्म के भेद का आरोप लगाया जाएगा. शराब की दुकानें चलाने वाले लोगों को ताकत सत्ता से प्राप्त हुई है. मेरा इतना ही कहना है कि सत्ता से मिली ताकत सरकार वापस ले ले. मैं पांच महीने का इंतजार कैसे करूं. (uma bharti on liquor mafia) (uma bharti said liquor mafia anytime attack on me) (former cm damage bhopal liquor shop) (uma bharti liquor campaign in mp)