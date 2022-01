इम्फाल : मणिपुर के पश्चिम इम्फाल जिले (West Imphal district of Manipur) में आईआरबी के एक जवान सहित दो लोगों की गोली मारकर हत्या (shot dead two people) कर दी गई. पुलिस ने बताया कि घटना रविवार रात करीब नौ बजे वांगोई पुलिस थानाक्षेत्र के अंतर्गत सामुरोउ (Samurou under Wangoi Police Station area) में हुई.

पुलिस ने बताया कि अबुजाम जॉन (50) और अबुजाम शशिकांता (34) अपने घर के पास थे तभी आरोपियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर ही. उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने वालों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने बताया कि जॉन की मौके पर ही मौत हो गई जबकि आईआरबी जवान शशिकांता की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई.

भाजपा के सूत्रों ने बताया कि जॉन उनकी पार्टी के सदस्य थे और कृषि मंत्री ओ लुखोई के लिए काम करते थे. स्थानीय लोगों ने बताया कि शशिकांता भी भाजपा समर्थक थे और इलाके में पार्टी के लिए काम करते थे. मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार की सुबह पीड़ितों के परिवारों से मुलकात की. उन्होंने कहा कि यह भाजपा समर्थकों पर हमला था और सरकार दोषियों को गिरफ्तार किए जाने तक शांत नहीं बैठेगी.

यह भी पढ़ें- मुंबई एयरपोर्ट पर विमान खींचने वाली गाड़ी में लगी आग, बड़ा हादसा टला

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस इन हत्याओं की जांच कर रही है. इस बीच घटना को लेकर इलाके में तनाव पैदा हो गया है जहां पर अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं. हत्याकांड से नाराज स्थानीय लोगों ने राजधानी इम्फाल से इलाके को जोड़ने वाली मायी लाम्बी सड़क को जाम कर दिया लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जल्द वहां से हटा दिया और अब स्थिति नियंत्रण में हैं.