नई दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्र में ओमीक्रोन (Omicron in Maharashtra) के छह और नए मामले सामने आने तथा ब्रिटेन से हाल में गुजरात लौटे 45 वर्षीय एक अनिवासी भारतीय और एक किशोर के भी कोरोना वायरस के इस स्वरूप से संक्रमित पाये जाने के बाद भारत में इसके कुल मामले (total cases of omicron in india) बढ़कर रविवार को 151 हो गए. केंद्र और राज्य के अधिकारियों के अनुसार अब तक 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों-महाराष्ट्र (54), दिल्ली (22), राजस्थान (17), कर्नाटक (14), तेलंगाना (20), केरल (11), गुजरात (9), आंध्र प्रदेश (01), चंडीगढ़ (01), तमिलनाडु (01) और पश्चिम बंगाल (01) में ओमीक्रोन के मरीजों का पता चला है.

महाराष्ट्र में, स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रविवार को छह लोग कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन (Corona new variant Omicron) से संक्रमित पाए गए और इसके साथ ही राज्य में इस स्वरूप से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 54 हो गई. इनमें से दो मरीजों ने तंजानिया की यात्रा की थी. वहीं, दो इंग्लैंड से लौटे हैं, जबकि एक ने पश्चिम एशिया की यात्रा की. इनमें से सभी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है.

विभाग ने एक बयान में बताया कि एक अन्य मरीज में पुणे के जुन्नार का पांच वर्षीय एक बच्चा है, जो जुन्नार के दुबई यात्रियों के करीबी संपर्क में था. बयान में कहा गया कि ओमीक्रोन के छह नए मामले सामने आए-जिनमें से चार में संक्रमण की पुष्टि मुंबई हवाई अड्डे पर जांच के दौरान हुई. इन चार मरीजों में से एक व्यक्ति मुंबई का है. दो कर्नाटक के हैं और एक औरंगाबाद का है. राज्य में सामने आए कुल 54 मामलों में से मुंबई में 22 मामलों की पुष्टि हुई.

गुजरात में स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि राज्य में एक अनिवासी भारतीय की 15 दिसंबर को ब्रिटेन से आने के बाद अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच की गई, जिसमें वह संक्रमित पाया गया.

आणंद जिले के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एम टी छारी ने कहा कि व्यक्ति के नमूने की बाद में की गई जांच में ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित होने का पता चला. व्यक्ति का अहमदाबाद से आणंद जाने का कार्यक्रम था. डॉ. छारी ने कहा कि हालांकि, व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चलने के बाद, उसे हवाई अड्डे से अहमदाबाद के सिविल अस्पताल ले जाया गया. मरीज का वर्तमान में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है.

अधिकारी ने कहा कि इस व्यक्ति के सह-यात्री और उसके सम्पर्क में आये अन्य व्यक्ति की कोरोना वायरस जांच रिपोर्ट 'निगेटिव' आई है. गांधीनगर के नगर आयुक्त धवल पटेल ने कहा कि ब्रिटेन से लौटने के बाद गांधीनगर का एक 15 वर्षीय किशोर ओमीक्रोन स्वरूप से संक्रमित पाया गया है.

बता दें कि महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप के आठ नए मामले सामने आये थे. अधिकारियों ने कहा कि कर्नाटक में शनिवार को सामने आये छह मामलों में से एक ब्रिटेन से आया यात्री है, जबकि पांच अन्य दक्षिण कन्नड़ जिले के दो शैक्षणिक संस्थानों में कोविड​​​​-19 से संक्रमित (infected with covid-19) मिले व्यक्तियों में शामिल हैं. केरल में, तिरुवनंतपुरम से ओमीक्रोन के दो मामले सामने आये हैं, जो 17 और 44 वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं. एक मामला मालप्पुरम में 37 वर्ष की आयु के व्यक्ति का है, जबकि दूसरा त्रिशूर जिले के 49 वर्षीय व्यक्ति का है.

कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप का सबसे पहले मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में आया था. भारत में नए स्वरूप के पहले दो मामलों की पुष्टि कर्नाटक में दो दिसंबर को हुई थी.

(पीटीआई-भाषा)