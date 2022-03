भुवनेश्वर : करोड़पति बनने के नशे की वजह से एक बैंक कैशियर को अब जेल की हवा खानी पड़ रही है. यह बैंक कैशियर गांजे की तस्करी कर रातोंरात मालामाल बनने निकला था, लेकिन एसटीएफ के हाथों पकड़ा गया. बैंक कैशियर ने अपने इस काम में एक साथी को भी शामिल कर रखा था. ओडिशा में गांजे की तस्करी (Ganja Smuggling in odisha) करने के दौरान मंगलवार को एसटीएफ ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के कर्मचारी और उसके सहयोगी को धर दबोचा (sbi employee arrested for smuggling ganja) है. उनके पास से करीब 165 किलो गांजा जब्त किया गया है.

बैंक कैशियर की कार

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार बैंक कर्मचारी सुशांत कुमार साहू है और वह एसबीआई के किशोरनगर, अनुगुल ब्रांच में बतौर कैशियर कार्यरत (bank cashier arrested by stf in odisha) है. मंगलवार को एक कार के जरिये गांजे की तस्करी की खबर एसटीएफ को मिली (stf seized ganja from sbi clerk in odisha) थी. एसटीएफ की टीम ने उन्हें अनुगुल जिले के किशोरनगर में पकड़ा. जब गाड़ी की तलाशी ली गई, तो उसमें से गांजा निकला. एसटीएफ की टीम ने उनके पास के गांजा और कार सहित बंदूक भी जब्त किया है. जब्त गांजे की आनुमानिक कीमत पांच लाख रुपये बतायी जा रही है. इसे लेकर एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.