बेगूसराय: बिहार के बेगूसराय में में 6 साल के एक बच्चे की निर्मम हत्या (Six year child murdered in Begusarai) की गई. हत्यारों ने बच्चे के दोनों आंखों को चाकू से गोद डाला. इतने से भी उन दरिंदों को मन नहीं माना तो बच्चे की जीभ भी काट दी और फिर उसकी लाश को गढ्डे में फेंक दिया (Missing Child Dead Body Found In Begusarai). सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के कुसमहौत गांव की है.

ये भी पढ़ें - भतीजी के सामने चाचा को नंगा कर दबंगों ने पीटा, बोली लड़की- मरने के सिवा दूसरा रास्ता नहीं

बच्चे का शव गड्ढे से बरामद: घटना बिहार के बेगूसराय जिले के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के कुसमहौत गांव की है. मृत बच्चे का नाम अंकुश कुमार है. बताया जाता है कि गुरुवार शाम दामोदर का छोटा बेटा अंकुश शाम 4 बजे घर से बाहर खेलने के लिए निकला था. शाम ढलने तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. काफी तलाश करने के बाद परिजनों को गांव के गड्ढे में एक लाश दिखाई दी. जब परिजनों ने नजदीक जाकर देखा तो वो अंकुश था. अंकुश की लाश देखकर वहां चीख-पुकार मच गई. दामोदर के चार बच्चों में अंकुश सबसे छोटा था.

ये भी पढ़ें- भूमि विवाद में वृद्ध की गला रेतकर हत्या, चाचा ने भतीजे पर तो भतीजे ने चाचा पर लगाया हत्या का आरोप

बच्चे के पिता दामोदर ने बताया कि ''हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी. हमारे बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसे इतने निर्मम तरीके से मार दिया. देखने से ऐसा लगता है कि पहले उसका गला दबाया गया होगा. उसकी दोनों आंख को फोड़ दिया गया था. जीभ भी काटी गई थी. हत्या के बाद लाश को गड्ढे में फेंक दिया गया.''

इस बीच, किसी ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने शव को पोस्मार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी से पूछताछ की जा रही है.

ये भी पढ़ें- पत्रकार सुभाष हत्याकांड का खुलासा, DJ पर लड़की के साथ डांस को लेकर विवाद में मारी थी गोली, 3 गिरफ्तार