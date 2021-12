अलप्पुझा: केरल के तटीय अलप्पुझा जिले (Coastal Alappuzha district of Kerala )में दो पार्टी के नेताओं की हत्या कर दी (Two party leaders were murdered ) गई. इनमें एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SPDI) के नेता जबकि दूसरे भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता थे. इन घटनाओं के बाद रविवार को पुलिस ने निषेधाज्ञा लागू कर दी.

जिले के अधिकारियों ने बताया कि एसडीपीआई के प्रदेश सचिव (SDPI State Secretary) की हत्या के बाद करीब 12 घंटे बाद भाजपा के एक नेता की हत्या कर दी गई. इसके बाद रविवार को पूरे अलाप्पुझा जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई. केरल में एसडीपीआई के प्रदेश सचिव के एस शान (SDPI state secretary KS Shan ) पर शनिवार की रात घर लौटते समय बेरहमी से हमला किया गया.

शान की पार्टी एसडीपीआई ने आरोप लगाया कि घटना के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का हाथ है. पुलिस ने बताया कि शान ने आधी रात के करीब कोच्चि के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि इसके कुछ घंटों बाद रविवार सुबह कुछ हमलावरों ने भाजपा के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवास (Ranjit Srinivas )के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी.

पुलिस को संदेह है कि शान की हत्या के प्रतिशोध में श्रीनिवास पर घातक हमला किया गया. श्रीनिवास भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य भी थे.

पुलिस ने बताया कि एसडीपीआई नेता जब घर लौट रहे थे तभी एक कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद जैसे ही वह गिरे हमलावरों ने उनके साथ मारपीट की जिससे उनकी मौत हो गई. भाजपा नेता की हत्या के बाद निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.

(पीटीआई-भाषा)