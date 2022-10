कटिहारः कटिहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई (Rape accused beaten to death in Katihar). मृतक पर एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा था (Minor raped in Katihar). घटना हसनगंज थाना क्षेत्र के हसनगंज बाजार की है. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. इस वारदात से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आरोपी को खजूर के पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं. बता दें कि वायरल वीडियो की पुष्टि etv bharat नहीं करता है.

दुष्कर्म के आरोप में युवक की पीट-पीटकर हत्या : पुलिस के मुताबिक, हसनगंज से सटे बाजार में 11 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पीड़िता के परिजन और ग्रामीणों ने 28 वर्षीय मोहम्मद सागीर को पकड़ लिया. इसके बाद आरोप है कि भीड़ ने आरोपी को एक पेड़ में बांधकर लाठी डंडे से जमकर पिटाई करने लगे. बताया जाता है कि भीड़ ने उसकी तब तक पिटाई की जब तक उसकी हालत नाजुक नहीं हो गई. इसके बाद जब इसकी खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस भी घटनास्थल पहुंची.

दोनों पक्षों से अलग अलग लिखित आवेदन प्राप्त हुआः पुलिस लोगों के चंगुल से सगीर को निकालकर इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले गई, जहां आरोपी की मौत हो गई. पीड़िता की मां के लिखित बयान पर दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. कटिहार सदर एसडीपीओ ओमप्रकाश ने (Katihar SDPO Omprakash) बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है. पिटाई के वीडियो की जांच की जा रही है. वहीं हसनगंज के थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों से अलग अलग लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.

''दोनो पक्षों से अलग अलग लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है. नाबालिग पीड़िता के घर के लोग पीड़िता को लेकर फरार हो गए हैं.'' - रामचंद्र मंडल, हसनगंज, थाना प्रभारी