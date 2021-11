गुरदासपुर : करतारपुर साहिब कॉरिडोर (Kartarpur Sahib Corridor) के फिर से खुलने पर पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu) ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Pakistan PM Imran Khan) के प्रयासों से यह संभव हुआ है.

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि मेरा निवेदन है कि यदि आप पंजाब की जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें सीमा पार व्यापार के लिए सीमाएं खोल देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि हमें मुंद्रा बंदरगाह से क्यों जाना चाहिए जो यहां से कुल 2100 किलोमीटर है? यहां (पाकिस्तान) से क्यों नहीं, जहां की दूरी केवल 22 किमी है.

भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से शुरू (start trade between india pakistan) होना चाहिए. मैं सकारात्मक सोच वाला आदमी हूं. पूरी दुनिया में अमन और शांति (peace and harmony in the world) कामय होनी चाहिए. पाकिस्तान और पंजाब के बीच सिर्फ 22 किमी का फासला है. दोनों देशों की संस्कृति एक जैसी है. सिद्धू ने कहा कि मैं लोगों की खुशहाली की बात करता हूं. मुद्दों को भटाकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें- सिद्धू पर संबित का तंज, पाकिस्तान जाकर इमरान का गुणगान करें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष

पंजाब के मंत्री भी बचाव में उतरे

पंजाब के मंत्री परगट सिंह (Punjab Minister Pargat Singh) ने नवजोत सिंह सिद्धू की पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहने की कथित टिप्पणी पर सिद्धू का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी (पाकिस्तान) जाते हैं तो वह देश प्रेमी होते हैं. जब सिद्धू जाते हैं, तो वे देश द्रोही हो जाते हैं. क्या मैं आपको भाई नहीं कह सकता. हम गुरु नानक देव के दर्शन का पालन करते हैं.