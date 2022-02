बरनाला : पंजाब विधानसभा चुनाव (Punjab Assembly Elections) के लिए माहौल काफी गर्म है. चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश में सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक रैली और जनसभाएं (rallies by star campaigner in Punjab) कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में चुनाव प्रचार (PM Modi election campaign in Punjab) के लिए सोमवार (14 फरवरी) को जाने वाले हैं. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम मोदी की चुनावी रैली का विरोध (Protest against PM Modi's election rally) करने का ऐलान कर दिया है. इसे लेकर किसान संगठन की ओर से बरनाला के तर्कशील भवन में बैठक बुलाई गई थी, जहां कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई.

संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता गुरबख्श सिंह काटे ने कहा कि केंद्र ने किसानों के आंदोलन को स्थगित करते समय जिन मांगों को मानने का भरोसा दिया था, वे आज तक पूरी नहीं की गई हैं. इसलिए पीएम मोदी के पंजाब दौरे का किसान विरोध (Protest against Modi election rally by SKM) करेंगे. सोमवार को बरनाला जिले के कई गांवों में केंद्र सरकार का विरोध किया जाएगा. साथ ही पीएम मोदी का पुतला भी जलाया जाएगा. उन्होंने बताया कि जिस इलाके से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरेगा, वहां सड़क के किनारे किसान खड़े होकर उन्हें काला झंडा दिखाएंगे. वहीं, 16 फरवरी को बरनाला के अनाज मंडी में आंदोलनकारी किसान एकत्रित होंगे और फिर डीसी ऑफिस तक रैली निकाली जाएगी.

इन मांगों को लेकर किसान करेंगे विरोध

किसान नेता कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी (MSP) पर वादा खिलाफी, लखीमपुर हिंसा मामले में भाजपा नेता अजय मिश्रा टेनी पर कोई कारवाई न होने और आशिष मिश्रा की जमानत मिलने और किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस नहीं लिये जाने को लेकर पीएम मोदी के पंजाब दौरे का विरोध करेंगे.

बता दें कि राजग के चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 14, 16 और 17 फरवरी को पंजाब में जनसभाओं को संबोधित (PM Modi three election rallies in Punjab) करेंगे. इसके तहत, मालवा, दोआबा और माझा क्षेत्र को कवर (Modi campaign in Malwa, Doaba and Majha) किया जाएगा. प्रधानमंत्री के इस दौरे को पार्टी की तरफ से एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है. पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा के लिए 20 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है. प्रदेश भाजपा महासचिव सुभाष शर्मा ने बताया कि पंजाब में राजग के प्रचार अभियान को धार देने के लिए प्रधानमंत्री 14,16 और 17 फरवरी को तीन जनसभाओं को संबोधित करेंगे.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री 14 फरवरी को जालंधर में पहली जनसभा को, 16 फरवरी को पठानकोट में दूसरी और 17 फरवरी को अबोहर में तीसरी जनसभा को संबोधित करेंगे. उन्होंने कहा कि इस तरह प्रधानमंत्री राज्य के तीनों क्षेत्रों -दोआबा में जालंधर, माझा में पठानकोट और मालवा में अबोहर को कवर कर लेंगे. शर्मा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री की जनसभाएं राज्य में राजनीतिक माहौल को बदल कर रख देंगी और चुनाव लड़ रहे सभी राजग उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ाएंगी. मोदी ने आठ फरवरी को राज्य में डिजिटल माध्यम से अपनी पहली रैली की थी.