गोपालगंज: पैगंबर मोहम्मद (Prophet Muhammad) पर भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Former BJP Spokesperson Nupur Sharma) की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच नूपुर शर्मा के समर्थन (Nupur Sharma Support Poster In Gopalganj) में बिहार के गोपालगंज में पोस्टर (Poster Of Support Of Nupur Sharma) लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक रातों रात शहर के शैक्षणिक संस्थान, पार्क, मंदिर और चौक-चौराहों पर नूपुर शर्मा के समर्थन में ‘आई सपोर्ट नूपुर शर्मा’ का पोस्टर लगाया गया था. इसके बाद पुलिस और खुफिया विभाग अलर्ट मोड पर है.

पढ़ें- नूपुर शर्मा पर मुकदमे से नाराज भाजपा विधायक ने तीन राज्याें की पुलिस काे दी ये चेतावनी

नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्टर: इसके पहले मुस्लिम संगठनों ने रविवार को नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन जुलूस निकालने का आह्वान किया था लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली. जिसके बाद मुस्लिम संगठन ने नूपुर शर्मा के खिलाफ नगर थाने में लिखित शिकायत कर एफआईआर दर्ज करायी. शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिले में प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई: जिले का आईटी सेल, सोशल साइट्स पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की लिस्ट बना रहा है. साथ ही वैसे लोगों के फेसबुक आईडी पर भी नजर रखी जा रही है. भड़काऊ पोस्ट करने वाले लोगों की सूची में कुल 70 लोगों के नाम हैं. कहा जा रहा है कि इन 70 चिन्हित लोगों पर कभी भी एक्शन लिया जा सकता है.

टिप्पणी को लेकर क्या है विवाद: दरअसल, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी (Nupur Sharma Controversial Statement) की थी. इसका विरोध भारत के अलावा कई मुस्लिम देशों ने भी किया था. बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पद से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था. उनके बयान के विरोध में भारत के कई राज्यों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP