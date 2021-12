नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के ट्विटर अकाउंट पर शनिवार देर रात को हैकर ने सैंध (twitter account of PM Modi Hacked) लगा दी. इसका पता तब चला, जब उनके ट्विटर हैंडल में तीन मिनट के भीतर बिटक्वाइन को लेकर दो ट्वीट (Tweets on Bitcoin) किए गए. पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट (Twitter Account of PM Modi) के हैक होने की खबर से हड़कंप मच गया.

जानकारी के मुताबिक, ये ट्वीट देर रात करीब दो बजे किए गए. हालांकि, अब नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल रिस्टोर (PM Modi twitter account restrored) कर दिया गया है और ट्वीट डिलीट कर दिए गए हैं.

इसकी जानकारी प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पीएमओ इंडिया (Official Twitter Account PMO India) की ओर से ट्वीट कर दी गई है. उन्होंने लिखा कि पीएम का ट्विटर हैंडल @narendramodi कुछ देर के लिए अकाउंट हैक हुआ था. मामला ट्विटर तक पहुंचा और अकाउंट को तुरंत सुरक्षित कर लिया गया है.

पीएमओ की ओर से कहा गया है कि इस दौरान किए गए ट्वीट को 'इग्नोर' किया जाए.