पटना: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार विधान सभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया. इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे (PM Narendra Modi) बता दें कि झारखंड (PM Modi in Deoghar) के देवघर से पटना (PM Modi in Patna) पहुंचे पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया. बिहार विधानसभा भवन में शताब्दी स्मृति स्तंभ के लोकार्पण (Modi unveil the centenary memorial pillar) के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में हैं. ढाई टन वजन के कांसे से बना यह स्तंभ बिहार की 100 वर्षों की विधायी यात्रा की निशानी है, जो बिहार की गौरवशाली परंपरा की याद दिलाएगा.

पटना में PM Modi Live Updates :

-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार विधान सभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण किया.

-स्मृति उद्यान का नामकरण के साथ उसमें कल्पतरु का पौधा भी लगाया

-पीएम मोदी पटना पहुंच चुके हैं. पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं.

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर से पटना के रवाना हो गए हैं. थोड़ी देर में वो पटना एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे.

यहां देख लें मिनट टू मिनट कार्यक्रम : जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद शाम 5 बजकर 55 मिनट पर पीएम मोदी विधानसभा में प्रवेश कर जाएंगे. शाम 6 बजे शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे. पीएम शाम 6 बजकर 05 मिनट पर शताब्दी उद्यान का नामकरण करेंगे. शाम 6 बजकर 9 मिनट पर पीएम विधानसभा संग्रहालय और अतिथिशाला का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे. शाम 6 बजकर 10 मिनट पर पीएम मंच से लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद 7 बजकर 05 मिनट पर हवाई अड्डे के लिए दिल्ली के लिए निकल जाएंगे.

शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे मोदी: पटना में विधानसभा भवन के सौ वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाए गए 40 फीट ऊंचे शताब्दी स्मृति स्तंभ का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लोकार्पण करेंगे. बिहार विधनसभा भवन शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था. यह स्तंभ विधानसभा भवन के एक सौ साल पूरे होने की निशानी है.

बिहार विधानसभा के समारोह में करेंगे शिरकत: प्रधानमंत्री पटना में करीब दो घंटा रहेंगे. प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं. बिहार विधानसभा परिसर में किसी भी प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा है. प्रधानमंत्री देवघर से सीधे पटना पहुंचेंगे और विधानसभा परिसर में आयोजित शताब्दी समापन समारोह में शिरकत करेंगे. इस समारोह में करीब 1700 लोग भाग लेंगे, जिसमें वर्तमान विधानसभा सदस्य, पूर्व सदस्य, बिहार विधान परिषद के वर्तमान और पूर्व सदस्य केंद्रीय मंत्री भी होंगे. प्रधानमंत्री शताब्दी स्मृति स्तंभ का अनावरण करेंगे. उसके बाद शताब्दी स्मृति उद्यान का नामकरण के साथ उसमें कल्पतरु का पौधा भी लगाएंगे. उद्यान में सौ औषधीय पौधे पहले से लगाए गए हैं. प्रधानमंत्री विधानसभा संग्रहालय और अतिथिशाला की आधारशिला भी रखेंगे.

बिहार के गौरव का प्रतीक है शताब्दी स्तंभ : करीब 40 फीट उंचे शताब्दी स्तंभ में धरातल के उपर 35 फीट तक का निर्माण पत्थरों से हुआ है जबकि 15 फीट कांस्य की प्रतिकृति है. कांस्य की प्रतिकृति बोधिवृक्ष का प्रतीक है, जिसमें 243 (विधानसभा में सदस्यों की संख्या) बड़ी पत्तियां हैं. स्तंभ में कुल आठ कोण हैं. इस स्तंभ में नौ शाखाएं हैं जो प्रमंडल की तथा 38 डालियां हैं जो जिलों की प्रतीक है. बता दें कि स्मृति स्तंभ की आधारशिला राष्ट्रपति कोविंद पिछले साल 21 अक्टूबर को विधानसभा के शताब्दी समारोह के उद्घाटन के मौके पर रखी थी.

शताब्दी समारोह को पीएम मोदी करेंगे संबोधित: शताब्दी समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संबोधन होगा. वे सबसे आखिर में अपनी बात रखेंगे. उनके अलावा चार और लोग इस समारोह को संबोधित करेंगे. इसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के स्वागत संबोधन से होगा. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का संबोधन होगा. प्रधानमंत्री से ठीक पहले समारोह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संबोधित करेंगे.

