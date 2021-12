हैदराबाद/नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने जोर-आजमाइश तेज कर दी है. अयोध्या से लेकर काशी तक भाजपा चुनावी तैयारियां (preparation for election) जोर शोर से कर रही है. वहीं. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) दक्षिण भारत के भाजपा सांसदों के साथ (meeting with BJP MLAs) बैठक कर रहे हैं.

सूत्रों के मुताबिक, पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसदों (BJP MPs from South India) के साथ बैठक कर कार्यों का लेखा-जोखा लिया. ये सांसद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल जैसे दक्षिण भारत के राज्यों से हैं.

बता दें कि उत्तर प्रदेश के काशी में अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान पीएम मोदी ने विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार की और भाजपा की सरकार को बनाए रखने पर चर्चा की थी.