नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर और त्रिपुरा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन (PM Modi to inaugurate dev projects in Manipur and tripura) और शिलान्यास करने के लिए मंगलवार को दोनों राज्यों का दौरा करेंगे. प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को बताया कि वह इंफाल में 4,800 करोड़ रुपये की 22 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे. जबकि, अगरतला में वह महाराजा बीर बिक्रम हवाईअड्डे पर नई एकीकृत टर्मिनल इमारत का उद्घाटन (inauguration of new integrated terminal building at Maharaja Bir Bikram Airport) करेंगे और दो अहम विकास योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे.

मणिपुर में मोदी 1,850 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और 2,950 करोड़ रुपये की नौ परियोजनाओं की नींव रखेंगे. ये परियोजनाएं सड़क बुनियादी ढांचा, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शहरी विकास, आवासीय, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और कला एवं संस्कृति समेत विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं.

कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए देशभर में चल रही परियोजनाओं की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1,700 करोड़ रुपये अधिक की लागत से बनने वाले पांच राष्ट्रीय राजमार्गों की परियोजना की नींव रखेंगे. एक अन्य अहम परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-37 पर बराक नदी पर 75 करोड़ रुपये की लागत से बना इस्पात का एक पुल है, जिससे इंफाल से सिलचर तक संपर्क बढ़ेगा और मोदी इसका उद्घाटन करेंगे.

प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों को करीब 1,100 करोड़ रुपये की लागत से बने 2,387 मोबाइल टावर भी समर्पित करेंगे जिससे मोबाइल संपर्क में सुधार होगा. पीएमओ ने कहा कि प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की मोदी की कवायद के तौर पर राज्य में पेयजल आपूर्ति की परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा. इनमें थोबल बहुउद्देशीय परियोजना की 280 करोड़ रुपये की जल संचरण प्रणाली शामिल है. एक अन्य परियोजना से तामेंगलोंग जिले के 10 इलाकों के निवासियों को स्वच्छ पेयजल मिलेगा और इसकी लागत 65 करोड़ रुपये है. मोदी 51 करोड़ रुपये की लागत से 'सेनापति जिला मुख्यालय जल आपूर्ति योजना' का उद्घाटन भी करेंगे.

प्रधानमंत्री इंफाल में 160 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले एक कैंसर अस्पताल की भी नींव रखेंगे. वह कियामगेइ में 200 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे. भारतीय शहरों के पुनरुद्धार के प्रयासों के तौर पर मोदी 'इंफाल स्मार्ट सिटी मिशन' के तहत कई परियोजनाएं शुरू करेंगे.

पीएमओ ने बताया कि मोदी आविष्कार, नवोन्मेष, ऊष्मायन और प्रशिक्षण केंद्र (CIIIT) की नींव भी रखेंगे. यह परियोजना राज्य में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सबसे बड़ी पहल है और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. पीएमओ ने बताया कि मणिपुर में हथकरघा उद्योग को मजबूती देने के लिए मोदी दो परियोजनाओं की नींव रखेंगे.'

ईटीवी भारत से बात करते हुए डीजीपी त्रिपुरा पुलिस वीएस यादव (State Director General of Police VS Yadav) ने कहा कि पीएम मोदी की यात्रा के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उन्होंने कहा कि मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा (Prime Minister Narendra Modi's visit) के मद्देनजर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है. सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनात रहेंगे. त्रिपुरा पुलिस, रॉ, एसआईबी, बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में है. सभी पुलिस स्टेशनों, आउट पोस्ट और त्रिपुरा स्टेट राइफल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है.

कोविड प्रोटोकॉल प्रबंधन (Covid protocol management) पर उन्होंने कहा कि समय-समय पर हम कर्मियों को कोविड प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जानकारी मुहैया कराते हैं. आम जनता के लिए मैदान में ही मास्क, थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की गई है.

