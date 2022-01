नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के डीएम से बातचीत (pm modi will interact with dms of various districts) करते हुए कहा कि जनभागीदारी से बेहतर परिणाम आते ही हैं.