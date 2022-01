नई दिल्ली : प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम (Meeting through video conference)से देश में COVID-19 स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक की अध्यक्षता की है. बैठक दिल्ली में चल रही (Meeting underway in Delhi) है. कोरोना महामारी पर पीएम की समीक्षा बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह सचिव, कैबिनेट शामिल हैं.

इससे पहले रविवार सुबह आठ बजे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया (Health Ministry told at 8 in the morning) कि भारत में गत 24 घंटे में कोरोना के 1,59,632 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं. यह पिछले करीब 8 महीनों (224 दिन) में सबसे अधिक है. नए मामलों को जोड़ने के बाद देशभर में एक्टिव कोरोना केस 5,90,611 हो गए हैं.

पिछले 24 घंटे में ओमीक्रोन के 552 नए मामले सामने आए हैं. इसी के साथ भारत में ओमीक्रोन संक्रमित लोगों की संख्या 3600 के पार पहुंच गई है. महाराष्ट्र में ओमीक्रोन के सर्वाधिक (Maharashtra omicron cases) 1,009 मामले सामने आए. इसके बाद दिल्ली में 513, कर्नाटक में 441, राजस्थान में 373, केरल में 333 और गुजरात में 204 मामले सामने आए.