सागर। देवरी विकास खंड की ग्राम पंचायत झुनकु में चुनाव परिणाम के बाद मतदाता परेशान हैं. दरअसल ग्राम पंचायत में दीवारों पर मतदाताओं की एक सूची चस्पा की गई है, जिसमें उन मतदाताओं के नाम हैं जिन्होंने नोट लेकर वोट दी है. सूची में नाम के साथ ही यह भी लिखा गया है कि किस मतदाता ने वोट के लिए कितने पैसे लिए हैं(Sagar voters accused of voting for money). सूची सामने आने के बाद नाराज मतदाता थाने पहुंच गए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाताओं को बदनाम करने की साजिश के तहत असामाजिक तत्वों ने पंचायत की दीवारों पर नोट लेकर वोट देने वाले मतदाताओं की भ्रामक सूची चस्पा की है. ग्राम पंचायत के मतदाताओं ने थाने में लिखित शिकायत कर जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है. (sagar voters list pasted said cast votes by taking money)

क्या है मामला: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav 2022 Result) में सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन की घोषणा होने के बाद अब कुछ शरारती तत्व ऐसी सूचियां विभिन्न स्थानों पर चस्पा कर रहे हैं, जिनमें मतदाताओं के नाम हैं. सूचियों में दावा किया जा रहा है कि इन मतदाताओं ने रुपये लेकर वोट दिए हैं. ग्राम पंचायत झुनकु में जगह-जगह मतदाताओं के नाम और उनके सामने ली गई राशि वाली सूचियां सार्वजनिक तौर पर चस्पा कुछ अज्ञात लोगों ने की हैं. मतदाताओं के मोबाइल नंबरों, इंटरनेट मीडिया पर भी यह सूचियां वायरल की जा रही हैं. इन सूचियों में पैसा लेने वाले मतदाताओं को भ्रष्ट और मक्कार बताया जा रहा है. इस बात की जानकारी नामजद मतदाताओं को लगी तो उनमें आक्रोश उत्पन्ना हो गया.

चस्पे के जरिए मतदाताओं को बताया भ्रष्ट: करीब 50 से अधिक मतदाता महिला, पुरुष पुलिस थाना पहुंच गए. सभी ने सूचियों में लिखी गई उनके नाम के साथ राशि को लेकर आक्रोश व्यक्त किया और ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की. ग्राम पंचायत की महिलाओं ने बताया कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से वोट के एवज में रुपये नहीं लिए हैं. उनके परिवारों को बदनाम किया जा रहा है. सभी ने थाना प्रभारी को लिखित आवेदन भी दिया है. महिलाओं ने बताया कि सूची में शरारती तत्वों द्वारा मृत व्यक्तियों के नाम भी लिखे गए हैं. इससे हम सभी लोग मानसिक रूप से आहत हैं. इसके अलावा सूची में झुनकु वार्ड के मतदाताओं को भ्रष्ट और मक्कार भी बताया गया है.

मामले की जांच शुरू: थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने बताया कि झुनकु ग्राम पंचायत की महिला और पुरुष मतदाताओं ने उनके नाम की सूचियां और पैसा लेने के संबंध में शिकायत की है. ग्राम पंचायत में सूचियां चस्पा कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इस पर जांच की जाएगी और शरारती तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी.