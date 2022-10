पन्ना। देश -दुनिया मे बेशकीमती हीरों के लिए मशहूर पन्ना की धरा ने मंगलवार को फिर एक नायाब हीरा उगला है. हीरे ने नोएडा के सेक्टर 48 निवासी मीना राणा प्रताप को रातोंरात लखपति बना दिया. राणा प्रताप ने अपनी पत्नी के नाम हीरा कार्यालय से पट्टा बनवाकर सिरस्वाहा के भरका खदान क्षेत्र में हीरे की खदान लगाई थी. उसे 6 माह बाद नवरात्रि की नवमी के दिन 9.64 कैरेट का जेम्स क्वालिटी का हीरा मिला, जिसे उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा किया है.

नवरात्रि की नवमी को चमकी किस्मत

हीरे की कीमत 40 लाख रुपए : हीरे की अनुमानित कीमत 40 लाख रुपये आंकी जा रही है. जिसे आने वाली हीरों की नीलामी में रखा जाएगा. महिला के पति राणा प्रताप का कहना है कि उनके तीन साथियों द्वारा उन्हें पन्ना में हीरा मिलने की जानकारी दी गई. इसके बाद उन्होंने खदान लगाई. उन्हें उम्मीद थी कि एक न एक दिन उनकी किस्मत जरूर चमेकेगी.

गरीब बच्चों की मदद करेंगे : राणा प्रताप बताते हैं कि पूर्व में भी उन्हें कई छोटे हीरे मिल चुके हैं. अब वह हीरा नीलामी से मिलने वाले पैसों से वह गरीब बच्चों की मदद करेंगे और आगे और बड़े स्तर पर खदान लगाएंगे. वहीं हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है कि यह जेम्स क्वालिटी का हीरा है, जिसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा. जेम्स क्वालिटी के हीरे को अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है.