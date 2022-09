देवास। देवास महापौर का परिवार दहशत में है. उन्हें शक है कि नवरात्रि से एक दिन पहले की रात्रि अमावस्या को उनके साथ टोना-टोटका होने वाला है. महापौर ने अपने घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कई बार एक महिला को बुरका ठीक करते निकलते देखा तो अंधविश्वास और गहरा गया. टोने -टोटके के डर के चलते महापौर ने कॉलोनी की सोसाइटी के अध्यक्ष व अपने बेटे से पुलिस को आवेदन दिलवाया.

महिला सीख रही थी स्कूटर चलाना : दरअसल, शहर के बोहरा समाज की एक महिला पिछले कुछ दिनों से अपने पति के साथ (बुरका पहन) स्कूटर चलाना सीख रही थी. स्टेशन रोड स्थित शिवम स्टेट कॉलोनी में सुरक्षित रोड होने की वजह से वहां पर वह स्कूटर सीख रही थी. महिला का पति पास ही रहने वाली बहन के घर चला गया. स्कूटर सीखने के दौरान ये महिला महापौर निवास के सामने से कई बार निकली. एक बार वहां रुककर उसने अपना बुरका भी ठीक किया.

पुलिस में की शिकायत : महापौर गीता अग्रवाल ने सीसीटीवी में कई बार इस महिला को निकलते देखा तो उन्हें अंधविश्वास ने घेर लिया. उन्हें टोने- टोटके की आशंका हुई. इसी दौरान उनके पति दुर्गेश अग्रवाल बीमार हो गए. इसके बाद महापौर ने तुरंत अपने बेटे मुकुल अग्रवाल को थाने भेज दिया और शिकायत दर्ज करवा दी. पुलिस ने चार दिन की जांच के बाद पति- पत्नी को थाने पर बुलवाया और पूछताछ की.

MP रीवा में अंधविश्वास का खेल, 4 साल के मृत बच्चे को पूजा से दोबारा जीवित करने का प्रयास, जानिए पूरा मामला

पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझाया : व्यक्ति ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह अपनी पत्नी को स्कूटर चलाना सिखा रहे थे. चूंकि इस रोड पर आवाजाही कम है. इसलिए यहां दोपहिया वाहन चलाना सिखाना ज्यादा सुरिक्षित है. इसके बाद पुलिस और अन्य लोगों ने बड़ी मुश्किल से महापौर के परिवार को समझाया कि इस तरह का टोना टोटका नहीं होता. महिला वहां पर स्कूटर सीखने आई थी. तब जाकर कर मामला शांत हुआ. Dewas mayor fears, Fear of tona totka, Complains to police, leaders in superstition