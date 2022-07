देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यहां एक आदिवासी महिला अपने प्रेमी के घर मिली, तो लोगों ने पति को महिला के कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया. चरित्रहीन का आरोप लगाकर अर्द्धनग्न कर महिला को जूते-चप्पलों की माला पहनायी. इससे भी मन नहीं भरा तो गांव के लोगों ने जी भरकर उसकी पिटाई की. किसी ने उसके बाल खींचे, तो किसी ने धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. इस दौरान सब लोग तमाशबीन बने रहे, कोई भी महिला को बचाने आगे नहीं आया. प्रेमी हरिसिंह की शिकायत पर उदयनगर पुलिस ने पीड़िता के पति सहित 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया.

देवास अर्धनग्न कर महिला को गांव में घुमाया

प्रेमी के घर मिली महिला पर बरपाया कहर: मामला देवास जिले के आदिवासी क्षेत्र उदयनगर के ग्राम बोरपड़ाव का है. यहां सरेआम एक आदिवासी महिला से साथ बर्बरता और हैवानियत का नंगा नाच किया गया. बताया जा रहा है कि महिला का गांव के एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग था. 24 जून की रात को महिला घर से चली गई थी. पति ने आस-पास ढूंढा तो वह नहीं मिली. उदयनगर थाने में गुमशुमदगी दर्ज करवाई गई. पता चला कि महिला गांव में ही प्रेमी के घर रह रही थी. पति ने प्रेमी के घर की तलाशी ली तो वह महिला वहां छिपी मिली. इसके बाद महिला को बाहर निकालकर लाया गया और पूरे समाज के सामने शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया.

तमाशबीन बने रहे लोग: गांव के लोग जमा हुए और महिला के पति को उसके कंधे पर बैठाकर और प्रेमी हरिसिंह को जूते-चप्पल की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकाला गया. इस दौरान महिला के पति ने सबके सामने पत्नी को पीटा. पिटाई के दौरान महिला जमीन पर भी गिरी, लेकिन मदद के बदले लोग हंसते रहे. इस दौरान कई लोग उसके सिर के बाल काटने की बात भी करते रहे. बाल खींचकर महिला को पीटने पर भी किसी का दिल नहीं पसीजा. एक बुजुर्ग ने मारने वालों को रोका, लेकिन गांव वालों ने उसे बचाने से मना कर दिया.

11 पर केस, 9 लोग गिरफ्तार: मामले में एडिशनल एसपी (ग्रामीण) ने बताया कि- "उदयनगर पुलिस ने पति मांगीलाल सहित 11 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी". आज देश में आदिवासी समुदाय की महिला को राष्ट्र के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर आसीन कर सम्मानित किये जाने की कवायद चल रही है. वहीं, मध्यप्रदेश में महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं को आगे बढ़ाने एवं उनकी सुरक्षा की बातें तो की जाती हैं, लेकिन हकीकत सवालिया निशान खड़े कर रही है.

