वैशाली: बिहार के वैशाली में पारिवारिक विवाद के कारण एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ जहर खा लिया. इस घटना में महिला और तीन बच्चों की मौत (Mother Commits Suicide With Three Children In Vaishali) हो गई. वहीं, एक बच्चे को चिंताजनक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से उसे पटना रेफर कर दिया गया है. घटना जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के सुक्की गांव की है.

मां ने बच्चों के साथ की आत्महत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि सुक्की गांव के रहने वाले रंजीत सहनी की पत्नी ने आपसी विवाद को लेकर अपने चार बच्चों के साथ जहर खाकर आत्म हत्या कर ली. इस घटना में चार की मौत हो गई. वहीं, एक की हालत अभी खराब है. मृत महिला की पहचान रंजीत सहनी की पत्नी 35 वर्षीय पत्नी रिंकु देवी के रूप में हुई है. इसके अलावा 11 वर्षीय करण कुमार, 8 वर्षीय सीवानी कुमारी और 4 वर्षीय सलोनी कुमारी की भी मौत हो चुकी है.

जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है. पातेपुर थाना की पुलिस ने बताया कि घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है. पुलिस लोगों से बात कर आत्महत्या के कारणों का पता लगा रही है. साथ ही पुलिस प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा जाए. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है.

