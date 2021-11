इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 11 वर्षीय हिंदू लड़के का यौन उत्पीड़न कर बेरहमी से हत्या (brutally murdered by sexual assault) कर दी गई. लड़के के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वह शुक्रवार शाम को लापता (missing on friday evening) हो गया था और उसका शव शनिवार को प्रांत के खैरपुर मीर इलाके के बबरलोई कस्बे में एक सुनसान घर में मिला.

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लड़के के संबंधी राज कुमार के हवाले से कहा कि पूरा परिवार गुरुनानक जयंती के कार्यक्रमों में व्यस्त (busy in gurunanak jayanti programs) था. हमें नहीं पता कि बच्चा कैसे लापता हो गया. वह रात 11 बजे घर में मृत मिला. बबरलोई थाने के एसएचओ (SHO of Babarloi police station) ने कहा कि अपराधियों ने लड़के का यौन उत्पीड़न करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या (murder him by strangulation) कर दी.

एसएचओ ने कहा कि हमने दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक ने अपना अपराध कबूल कर लिया है. बाल संरक्षण प्राधिकरण, सुक्कुर के जुबैर महर ने कहा कि नाबालिग के शरीर पर प्रताड़ना के भी निशान हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सूबे में इस तरह की यह दूसरी घटना है. महर ने कहा कि कुछ समय पहले, सुक्कुर जिले के सालेह पाट में हिंदू समुदाय की एक नाबालिग लड़की लापता (A minor girl from Hindu community missing) हो गई थी. पुलिस ने उसकी बरामदगी के लिए 25 लाख रुपये के इनाम की भी घोषणा की लेकिन यह सब व्यर्थ गया.

(पीटीआई-भाषा)