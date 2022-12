दंतेवाड़ा: यह मामला दंतेवाड़ा जिले के बचेली थाना क्षेत्र का है. युवती के परिजनों ने 25 दिसंबर को बचेली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी बेटी 24 दिसंबर की दोपहर 12 बजे से लापता थी. 25 दिसंबर की सुबह करीब 6:30 बजे पढ़ापुर में मोबाइल टावर के पास बेहोशी की हालत में मिली थी. युवती को अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया. इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म और सिर में गहरी चोट आने से मौत होना पता चला. Death after rape in Dantewada इस मामले की जानकारी लगते ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई.Girlfriend rape in Dantewada

दंतेवाड़ा में रेप के बाद मौत: थाना प्रभारी गोविंद यादव Station Officer Govind Yadav ने बताया कि ''मुखबिर से सूचना मिली थी कि कड़मपाल के रहने वाले युवक बुधरु ओयामी (उम्र 22 साल) और बिजू राम ओयामी (उम्र 20 साल) युवती को अपनी बाइक में बिठाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे. पुलिस फौरन इनके घर पहुंची. दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया. जब पूछताछ की गई तो मामले में टालमटोल किया. हालांकि थोड़ी देर बाद दोनों ने पूरा राज खोल दिया.'' Dantewada Rape Case

युवती ने जमकर पी शराब: थाना प्रभारी गोविंद यादव के मुताबिक '' आरोपी युवक बुधरु ने पुलिस को बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा है. इलाके की रहने वाली 22 साल की युवती के साथ कई दिनों से संपर्क में था. 24 तारीख को मिलने बुलाया था. जब वह पहुंची तो फिर अपने एक दोस्त बीजू राम ओयामी के साथ उसे बाइक में बिठाकर जंगल की तरफ लेकर जा रहे थे. रास्ते में तीनों ने साथ बैठकर दारू पी. युवती नशे में इतनी चूर हो गई थी कि उसे कुछ होश नहीं था. जब उसे घर छोड़ने जाने के लिए बाइक में बिठाने की कोशिश की तो वह जमीन पर सिर के बल नीचे गिर गई और बेहोश हो गई थी.''

थाना प्रभारी गोविंद यादव ने बताया कि '' युवती के बेहोश होने का फायदा उठाकर बुधरु ने उसके साथ रेप किया. फिर दोनों उसे वहीं छोड़कर फरार हो गए थे. रात भर बेहोशी की हालत में युवती उसी जगह पर पड़ी हुई थी. दूसरे दिन सुबह जब ग्रामीणों ने युवती को देखा तो उसे अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.''