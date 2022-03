ऊना: हिमाचल प्रदेश के उपमंडल अंब के पंजोआ गांव में (road accident in una) श्रद्धालुओं से भरा ट्रक के खाई में गिरने से महिला समेत दो लोगों (two person die in una) की मौत हो गई है. हादसे में करीब 30 श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है. जिन्हें उपचार के लिए सिविल अस्पताल अंब (civil hospital amb) में भर्ती करवाया गया.

बताया जा रहा है कि पंजाब के तरनतारन निवासी सभी श्रद्धालु ट्रक में सवार होकर होला मोहल्ला मेले (hola mohalla mela in amb) के लिए अंब के मैड़ी आए हुए थे. सोमवार सुबह तरनतारन लौटते समय मैड़ी से कुछ ही दूरी पर पंजोआ में उनके साथ यह हादसा हुआ. घटना की जानकारी मिलते ही डीसी राघव शर्मा स्वयं मौके पर पहुंचे.

हिमाचल प्रदेश के ऊना में दर्दनाक हादसा

हादसे में तरनतारन निवासी जगतार सिंह(42 वर्ष) और राज कौर (40 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि हादसे में करीब 30 से ज्यादा श्रद्धालु घायल भी हुए हैं. मेला शुरू होने से पूर्व में मालवाहक वाहनों में श्रद्धालुओं के आने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश की सीमाओं पर दूर-दराज क्षेत्रों से सैकड़ों की तादाद में मालवाहक वाहनों में लदे श्रद्धालु आ पहुंचे.

हालांकि अभी तक यह मेला शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा था, लेकिन मेले के समापन के दिन मालवाहक वाहन में लदे श्रद्धालुओं के साथ पेश आया हादसा, कई लोगों को गहरे जख्म दे गया. डीसी राघव शर्मा (dc una raghav sharma on accident) ने मामले की पुष्टि की है. मृतकों के परिजनों के साथ-साथ घायलों को भी फौरी राहत जिला प्रशासन की तरफ से प्रदान की गई है.