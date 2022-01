अहमदाबाद : गुजरात में मिनीवैन और एक अज्ञात वाहन की टक्कर (minivan and unknown vehicle collided in gujarat) हो जाने से पांच लोगों की मौत हो गई. वहीं, 10 अन्य लोग घायल हो गए. यह सड़क दुर्घटना अहमदाबाद जिले के ढोलका कस्बे के निकट (Road accident near Dholka town of Ahmedabad district) हुई है.

ढोलका पुलिस थाने के एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि कुछ लोग वैन में सवार होकर वडोदरा से बोटाद जिले के एक मंदिर जा रहे थे. इस दौरान राज्य के एक राजमार्ग पर शनिवार शाम यह हादसा हुआ. अधिकारी ने कहा कि तेज गति से चल रही मिनीवैन ने एक अन्य वाहन को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वैन में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. अन्य 10 यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है.

मृतकों में तीन महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. अधिकारी ने बताया कि मृतकों में वैन का चालक भी शामिल है. पुलिस अभी उस वाहन की पहचान नहीं कर पाई है, जिसे वैन ने टक्कर मारी थी.

पुलिस ने बताया कि हताहतों की आयु 27 से 48 वर्ष के बीच है.

(पीटीआई-भाषा)